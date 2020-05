Celaá defensa que reobrin les escoles al juny pel seu «valor terapèutic i emocional»

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va defensar ahir la reobertura de les classes al juny pel seu «valor terapèutic i emocional per tots els alumnes que han vist molt alterat el seu curs escolar en 24 hores». En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio justifica obrir les aules perquè la interacció entre els escolars i els professors és «essencial» i perquè «l'educació presencial és insubstituïble». La ministra va alertar de la possibilitat que hi hagi un rebrot al setembre i va detallar que estan treballant en un pla de contingència per fer-hi front. Celaá va detallar que no s'allargarà el curs durant l'estiu per «aportar la màxima normalitat al sistema» i donar un descans a l'alumnat i el professorat. La ministra d'Educació també va explicar que el govern espanyol i les comunitats autònomes treballen intensament per la tornada presencial dels estudiants a les aules. Amb tot, va destacar que és el Ministeri de Sanitat i no el d'Educació el que ha de dir si es donen o no les condicions per tornar a obrir o no els centres educatius.