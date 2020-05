Comerciants de Girona es queixen per l'eliminació de zones de descàrrega

Comerciants i transportistes de Girona estan molestos per l'eliminació de zones de càrrega i descàrrega que ha tingut lloc les darreres setmanes en alguns carrers de la ciutat, i que dificulta els treballs de paqueteria que han de realitzar periòdicament. En alguns casos la zona destinada a feines de transport ha sigut substituïda per carril-bici, i en altres s'ha eliminat per oferir més lloc als vianants i que puguin caminar mantenint la distència de seguretat a què obliga el coronavirus.

En una ciutat amb abundància de petit comerç, les zones que afavoreixen el transport de mercaderia es tornen indispensables. D'aquí l'enuig que porten els comerciants del carrer Andreu Tuyet, que asseguren que ningú de l'Ajuntament els ha consultat ni notificat res, i de cop s'han trobat sense zona de càrrega i descàrrega. Fruiteria, fleca, bar, carnisseria, estanc... Actualment els comerciants -o els transportistes, quan són aquests els que hi porten mercaderies- han d'aparcar més lluny, on trobin un forat, cosa gens fàcil en aquesta zona.

«A vegades porto sacs de patates i els haig de dur a pes pel carrer», es queixa Irene, de la fruiteria Montilivi.

Segons es comenta al barri –perquè oficialment no en saben res– la reforma s'ha dut a terme perquè els alumnes d'una escola propera puguin caminar més separats. Els comerciants dubten que tal cosa tingui lloc, però es queixen sobretot de la manca de diàleg.

Al carrer Juli Garreta, també amb un col·legi a prop, per eixamplar la vorera –amb pilones, sense obres– s'han eliminat desenes d'aparcaments de zona blava.

Una cosa semblant ha ocorregut a carrer Joan Maragall, en aquest cas per la creació d'un carril-bici.

«On han d'anar ara els transportistes a descarregar?», es pregunta un botiguer de la zona.

«En lloc d'ajudar el comerç en aquests temps, ens posen pals a les rodes», afegeix un altre.

Les queixes en un i altre cas són compartides pels transportistes, que lamenten tenir més dificultats que mai per realitzar la seva feina de repartiment.