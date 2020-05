El Govern recomana limitar el temps d'estada a les platges

El Govern català recomana als ajuntaments de municipis costaners que limitin el temps màxim d'estada en aquelles platges on es prevegi una afluència elevada de banyistes, així com dividir la platja per sectors per tenir un control més acurat de l'aforament. A més, es proposa també als consistoris que posin senyals a terra per distribuir l'espai i garantir una distància de seguretat d'almenys dos metres entre usuaris.

Aquestes són algunes de les recomanacions del nou protocol per a la gestió dels usos i serveis associats a les platges per la covid-19, que va aprovar ahir la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la fase 2 de desconfinament, que a la província de Girona entra demà en vigor.

Algunes de les iniciatives ja les recollia BOE de divendres, que donava competència als ajuntaments per impulsar aquests controls. Ara el Govern els recomana que ho facin a través d'aquest protocol.

El protocol obre la porta que es puguin establir franges, torns o zones per grups d'usuaris. En aquest sentit, recomana als ajuntament organitzar la gestió de les platges «de la forma més equitativa possible» per a tots els col·lectius «perquè tota la gent en pugui gaudir».

Els ajuntaments també hauran de vetllar perquè la pràctica d'activitats esportives es desenvolupi individualment i sense contacte físic, així com perquè els responsables de negocis vinculats amb la pràctica esportiva netegin i desinfectin els aparells abans de cada ús. També hauran de garantir que el personal de socorrisme disposi d'equips de protecció.

Pel que fa a espais comuns, com ara dutxes o lavabos, el protocol estableix que els ajuntaments n'han de permetre l'ús tot reforçant la neteja i desinfecció. En el cas dels lavabos, l'ocupació màxima dels lavabos serà d'una persona, excepte en casos on els usuaris necessitin assistència.

Com a curiositat, aquest estiu no hi haurà boca a boca en platges ni piscines. Per reanimar algú, els socorristes realitzaran compressions al pit però no insuflaran oxigen a la víctima. Almenys, no amb la seva boca. El pla B és l'anomenada pilota de ressuscitació, un dispositiu amb el qual disparar aire a través d'una màscara.



400 vehicles/hora a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro identifica vint vegades més vehicles a la fase 1 que a la zero. El motiu és «l'increment important» del trànsit que hi ha hagut les darreres dues setmanes, segons explica el sergent del cos Jordi Cànovas. «Estem parlant que fa quinze dies aturàvem uns 25 vehicles i ara estem al voltant de 400 cada hora», ressalta.

Cànovas, però, diu que el problema més rellevant el van tenir al principi del confinament, quan moltes persones de segones residències van baixar «de cop» a la localitat.