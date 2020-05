L'empresariat gironí demana als ajuntaments recursos per evitar «una emergència social»

Recursos per fer front a les conseqüències del coronavirus. Davant la profunda crisi econòmica i social derivada dels efectes de la pandèmia, el Grup Impuls per Girona (GiG), integrat per les Cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, i les patronals Foeg, Pimec Girona i el Fòrum Carlemany, va fer arribar ahir als ajuntaments gironins de més de 3.000 habitants, Consells Comarcals i Diputació una carta on els demana mesures de reactivació econòmica per intentar ajudar les empreses amb dificultats i evitar en els propers mesos «una veritable emergència social de proporcions incalculables».

Els membres del GiG consideren «ara, més que mai, ha arribat el moment de la política local». Per aquest motiu, en la carta enviada als consistoris asseguren que hi ha tres eixos clau per a la reactivació des del municipalisme.



Consens polític

El primer és un pacte entre totes les forces polítiques representades a cadascun dels consistoris gironins per tal d'evitar lluites partidistes i remar en la mateixa direcció».

El GiG adverteix que «no es pot permetre que determinades mesures puguin quedar aturades per manca de consens» i reclama «unitat d'acció política».

El segon és que les institucions locals i supramunicipals han de buscar també el consens amb les entitats econòmiques del territori, escoltar els seus problemes i les seves reivindicacions, per impulsar «polítiques valentes destinades a donar el màxim suport a les empreses en risc i evitar la pèrdua de llocs de treball».

I finalment, que els pressupostos d'ajuntaments i corporacions públiques han de tenir entre les seves prioritats «les empreses i el manteniment del teixit productiu, que constitueix la base del benestar i el progrés de les seves localitats. Al costat de les «necessàries polítiques socials», el GiG insisteix en «la necessitat de bandejar les polítiques de mirada curta i de contenció de la despesa, perquè ara mateix ens cal mobilitzar tots els recursos».



Recull de bones pràctiques

Les entitats participades en el GiG expliquen a la seva carta als ajuntaments que estan elaborant «un recull de bones pràctiques per tal de destacar les que considerem més efectives per ajudar les empreses i autònoms».

D'aquí a uns dies, el GiG, que es posa a disposició dels consistoris, els farà arribar un decàleg d'actuacions per exposar la visió del món de l'empresa.

A la missiva, l'entitat empresarial recorda que les cambres gironines han reclamat a l'Estat l'alliberament de fons dels superàvits municipals per tal de poder dedicar-los a fer front als efectes de la pandèmia.