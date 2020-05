Més de 45 dies d'espera per la meitat de les operacions de càncer a Girona

Els terminis d'urgència fixats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) per realitzar intervencions quirúrgiques han quedat severament afectats per crisi del coronavirus, que ha obligat a tots els hospitals gironins a replegar quasi tots els seus esforços en redistribuir les instal·lacions i a rebaixar considerablement la resta de la seva activitat. Entre els mesos de febrer i abril el nombre de pacients en llista d'espera per operar-se va augmentar d'un centenar de pacients i el temps d'espera per operar-se va eixamplar-se en pràcticament totes les intervencions, fins i tot les oncològiques, que són les més urgents.

Si ens fixem només en les operacions de càncer, segons les últimes dades d'abril del CatSalut sobre llistes d'espera, els temps per operar-se a la Regió Sanitària de Girona de quasi la meitat de les intervencions es va situar per sobre dels 45 dies de mitjana, que és el màxim que el CatSalut estableix per pràcticament totes les intervencions d'aquest tipus.

Concretament hi ha set intervencions, entre les quals s'hi inclouen les de pàncrees, recte i anus, ronyó i vies urinàries i les de matriu i ovaris, que es van retardar més enllà d'aquest mes i mig fixat de referència. El cas més destacat és el de les operacions de fetge i vies biliars, que han passat de tenir de mitjana 18 dies d'espera el febrer a tenir-ne 71 a l'abril. També ha augmentat molt l'espera per una intervenció de pàncrees, que ha passat de tenir 19 dies de mitjana a 67. En el cas de les de recte i anus, han passat de trigar quatre dies de mitjana el febrer a 46.

La resta de la vintena d'intervencions oncològiques que es realitzen els hospitals se situa per sota dels 45 dies, tot i que en la majoria de casos ha augmentat considerablement el temps d'espera. Per exemple, en el cas de les intervencions de mama, s'ha passat de 12 dies de mitjana el febrer a 33. També s'ha retardat molt l'espera per intervencions de cap i coll, passant de set a 38 en tres mesos.

Hi ha un segon grup d'operacions de càncer que tenen un temps d'espera fixat de dos mesos, que són les de bufeta i les de pròstata. En aquests casos, si bé els temps d'espera s'han doblat, se segueixen situant lleugerament per sota d'aquest límit. En el cas de la bufeta és de 49 dies i el de pròstata frega el límit amb 58 dies de mitjana.

Hi ha, però, excepcions a aquest increment en les llistes d'espera i que en comptes d'augmentar van disminuir durant l'abril. És el cas de les intervencions d'estómac, que va passar de tenir 80 dies d'espera el febrer a tenir-ne 36 a l'abril. Això s'explica perquè també van baixar els pacients pendents de la intervenció, i a l'abril només n'hi havia un.



La resta de les operacions

Pel que fa a les operacions no oncològiques urgents, el temps d'espera també va augmentar pràcticament a totes les intervencions. En aquest grup s'hi inclouen operacions cardíaques, pròtesis i cataractes. En aquest cas els terminis oscil·len entre els tres i els sis mesos, i només les operacions de pròtesi de genoll es van situar per sobre del seu llindar, que és de sis mesos (180 dies), amb 194 dies de mitjana.

En el cas de les cardíaques, que tenen una prioritat màxima de tres mesos, van quadruplicar l'espera aquest abril però van seguir situant-se dins els terminis fixats. Les operacions de cataractes, que són les més freqüents, van pujar el seu temps d'espera un 60% més i es van situar als quatre mesos d'espera de mitjana.

El gran gruix de les intervencions, però, no té terminis i es programen tenint en compte diversos criteris mèdics, com ara la gravetat de la malaltia i els riscos de rettardar l'entrada a quiròfan. Les operacions que han acumulat més retard han estat les vasectomies, amb un temps d'espera de més d'un any, concretament 426 dies.



18.300 intervencions pendents

L'abril va tancar amb 18.300 pacients gironins pendents de ser cridats per operar-se, una dada lleugerament superior a la d'aquest febrer, quan n'hi havia 18.198. Aquesta dada possiblement es començarà a eixamplar els pròxims mesos, quan es posi en marxa la maquinària diagnòstica als hospitals i d'altres centres sanitaris durant la crisi pràcticament ha quedat pràcticament paralitzada per deixar pas a la covid-19. D'entre les operacions amb més pacients en llista d'espera hi ha les de cataractes (1.789), les artroscòpies (981) i les de varius (813).

A l'abril hi havia 221 pacients pendents d'una operació oncològica. Les que van acumular més persones en llista d'espera són les de bufeta, amb 72 persones, i la de pròstata, amb 32 persones.