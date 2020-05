Vilafant denuncia més abocaments il·legals a la natura

L'Ajuntament de Vilafant ha denunciat públicament que s'han incrementat els abocaments il·legals en els espais i camins naturals del poble, sobretot després del canvi de fase de desconfinament. «És una llàstima perquè ara que la gent pot sortir a passejar i a fer esport i que tenim l'entorn més net que mai, ens trobem incívics que destrossen el paisatge», va lamentar ahir l'alcaldessa, Consol Cantenys qui va recordar que a banda dels problemes de salubritat que suposen aquestes deixalles, la seva recollida també comporta una despesa econòmica que ha d'acabar assumint el poble. «No entenem per què ho fan quan la deixalleria la tenim oberta i tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells a domicili», va recalcar Cantenys.

Per això, el consistori adverteix que Vilafant «no és un abocador» i recorda que les sancions econòmiques per aquest tipus d'actes incívics poden anar dels 300 als 3.000 euros.