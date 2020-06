Els 650 voluntaris gironins que feien EPIs en 3D aturen la producció

Els 650 voluntaris gironins que imprimien Equips de Protecció Individual (EPIs) contra el coronavirus en 3D han decidit aturar la producció després de constatar que ja no hi ha necessitat de seguir fabricant elements. Ho fan després d'haver imprès 29.000 elements per combatre el coronavirus amb les impressores personals de cadascun. La majoria dels equips que han fet han estat viseres, de les quals n'han produït 15.000, seguit de salvaorelles (12.000). També s'han fabricat 2.000 obreportes que han contribuït a dotar els centres sanitaris de Girona. El projecte va tirar endavant al veure les dificultats que hi havia per trobar equips de protecció en el moment més complicat de la pandèmia.

El coordinador dels voluntaris, Baldiri Méndez, ha revelat que cadascú feia els EPI a casa seva i les autoritats sanitàries s'encarregaven de venir-los a buscar i portar-los allà on fos més necessari. A l'inici, es van dur a hospitals, centres d'atenció primària, residències de la gent gran, transport sanitari i ambulàncies. Quan aquests llocs van estar coberts, es van repartir a serveis socials, cossos de seguretat i comerços. «Ha estat una experiència molt gratificant que ha construït comunitat. S'han ajuntat unes 650 persones, que des de Telegram s'han interessat per aquesta iniciativa i fins a 200 makers que des de casa seva han estat fabricant durant dia i nit de manera desinteressada aportant els seus propis recursos», assenyala el coordinador.

Una de les particularitats del grup de voluntaris era que no acceptaven aportacions monetàries. En lloc de diners, demanaven que es comprés el fil que es fa servir per imprimir en 3D i que prové del blat de moro. Tot i tancar momentàniament el grup de voluntaris, Méndez deixa clar que seguiran en contacte i, si cal, tornaran a posar-lo en marxa en cas de necessitat.