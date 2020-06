Les autonomies en fase 3 gestionaran el tram final de la desescalada

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que a partir del 8 de juny la responsabilitat de la gestió del tram final de la desescalada es traslladarà a les comunitats autònomes que ja estiguin a la fase 3. Els presidents autonòmics, va dir Sánchez, seran els que tindran la capacitat de decisió sobre els ritmes de desconfinament i la mobilitat interna entre territoris. Sánchez en va parlar a la conferència telemàtica de presidents per fer seguiment de la pandèmia, on també va anunciar que demanarà una pròrroga de l'estat d'alarma de quinze dies més, fins al 21 de juny. A partir d'aquesta data, els ciutadans podran circular lliurement per tot el país. «Serà un estat d'alarma diferent i més lleuger, però necessari per acabar la feina», va insistir.

Segons el nou plantejament del Govern espanyol, a partir del 8 de juny es podria donar la circumstància que algunes zones de Catalunya quedin definitivament sota la competència de la Generalitat, mentre que en d'altres sigui encara el Ministeri de Sanitat la màxima autoritat competent. Això dependrà de com avancin les fases de desconfinament al territori en els pròxims dies. La setmana vinent, el Govern tornarà a proposar a l'Estat com avança la desescalada a les diferents regions sanitàries i aquelles que passin a fase 3 el 8 de juny quedaran sota el paraigües de la Generalitat.

A més, a partir d'aquella data, i fins al 21 de juny, l'executiu de Quim Torra podrà decidir, sense consultar-ho amb l'Estat, com es completa el desconfinament a la resta del territori. Això permetria que les àrees que estiguin en fase 2 puguin avançar més ràpidament a la fase 3, si el Govern ho considera, o que es quedin sota ordres del Ministeri fins al final de la desescalada.

En aquest supòsit, l'Estat «només es limitarà a restringir la mobilitat», va dir Sánchez, ja que a les regions que estiguin en fase 3 s'aixecarà l'estat d'alarma. En el cas concret de Madrid i Barcelona, si es compleixen els calendaris previstos fins ara, no entrarien en fase 3 fins, justament, el 21 de juny. El president espanyol, però, assegura que si es dona aquest escenari i en funció de l'evolució de la pandèmia no caldria igualment allargar l'estat d'alarma més enllà d'aquesta data, quan finalitzaria la sisena i darrera pròrroga. L'anomenada nova normalitat arrencaria al conjunt de l'Estat el 21 de juny, com a màxim.

Pel que fa a Catalunya, Sánchez va assenyalar que dissabte va parlar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, «per explicar-li el disseny de l'estat d'alarma» en la sisena i última pròrroga. «Em va dir que no ho veia, que no era necessari», va afegir, lamentant discrepar amb ell.



Turisme i automoció, prioritaris

Amb l'arribada de la nova normalitat, Sánchez va assenyalar el turisme i l'automoció com a sectors prioritaris en el procés de reconstrucció. El turisme, va dir el president espanyol, és un dels majors «pilars» de l'economia i el sector «més afectat per les restriccions» que s'ha de reactivar, diu, «immediatament». Un altre sector que comptarà amb una «atenció específica» en els programes d'estímul del Govern espanyol és el de la mobilitat i l'automoció, que suposa un 10% del producte interior brut espanyol. En aquest sentit, el govern treballa en un pla de reactivació i de suport al sector per a una reconversió cap a un model més sostenible.