Cases per viatjar: augmenta un 40% el lloguer de caravanes per a aquest estiu

Els concessionaris de caravanes, furgonetes «camper» i autocaravanes constaten com la crisi de la COVID-19 està fent créixer la demanda per llogar un d'aquests vehicles per a les vacances d'estiu. «És el mètode de viatge més segur que hi ha perquè estàs a casa teva», destaca el vice-president primer d'ASEICAR (Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning). El que més està cridant l'atenció és el lloguer d'autocaravanes, una opció que el sector calcula que es dispararà un 40% en comparació amb la campanya d'estiu de l'any passat. Al mateix temps, a les portes dels mesos més forts, empreses dedicades a «camperitzar» furgonetes han constatat que l'interès per transformar els seus vehicles en allotjaments ha crescut un 140%.

D'ençà que han reprès l'activitat després del confinament, als concessionaris del sector del caravàning no paren d'arribar peticions de clients que volen llogar un vehicle per a aquest estiu. «Oferim una seguretat comparable amb estar a casa, sense exposar-te a aglomeracions», destaca Joan Mata, que assegura que bona part dels clients que reben actualment no havien viatjat mai amb aquest sistema. Tenint en compte el ritme de trucades i visites, ASEICAR calcula que el lloguer d'autocaravanes d'aquest estiu –de juny a setembre– creixerà un 40%, mentre que el de caravanes ho farà en menor mesura. La diferència es basa en les facilitats de mobilitat i aparcament que permet el vehicle compacte, apunta Mata, que defineix el caravàning com «un sector que va d'acord amb la situació provocada per la pandèmia».

Per afrontar l'auge de demanda que estan rebent aquests dies, els concessionaris han de refer les previsions d'adquisicions de vehicles. Joan Mata explica que el sector acostuma a treballar amb una antelació d'entre sis i vuit mesos, «i la tardor passada ningú tenia ni idea que tindríem una pandèmia». Tot i el contratemps, assegura que les empreses faran «tot el possible» per respondre la demanda, ja que el parc de 6.000 autocaravanes que es van llogar l'any passat a tot l'estat espanyol a més de 200.000 famílies els serà del tot insuficient.

Convertir la furgoneta

D'altra banda, cada cop són més les persones que veuen una opció convertir una furgoneta en un habitatge de vacances. Bram Tecnologies, de Gironella, fa 10 anys que es dedica a fer-ho. Equipen furgonetes amb llits, cuina, lavabo i allò que el client necessiti. El sector ja vivia un bon moment, però aquest any, arran del coronavirus, les consultes s'han incrementat en un 140%. «Faltarà veure si tot aquest interès s'acaba traslladant en vendes», explica el seu comercial, Pep Martínez.