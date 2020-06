Els centres escolars de la fase 2 reobren enmig de recels i dubtes sobre el pla de desescalada

Els centres escolars catalans reobren avui enmig de recels en els territoris en fase 2, és a dir, a les comarques gironines, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Alt Penedès i Garraf. Això sí, ho fan amb activitats no lectives i en els municipis on aquest 1 de juny no sigui festiu. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va explicar ahir que «un 40% de les escoles públiques i un 20% de les concertades» reprendran la seva activitat i «acolliran els alumnes que ho necessitin».

El pla d'Educació estableix una ràtio de 8 o 10 alumnes a infantil, 13 a primària i 15 a secundària. El retorn sempre és voluntari i el departament marca directrius sobre distàncies, higiene i neteja, i descarta activitats esportives i el servei de menjador. Es reprenen les classes d'infantil i de final d'etapa, sisè i quart d'ESO, així com la preparació de la selectivitat, però també es contemplen tutories individuals o en grup en qualsevol nivell. Les entrades i sortides i les hores de pati seran esglaonades i cada centre ha d'elaborar el seu propi pla. Es prioritza l'assistència de menors en situació de major vulnerabilitat o que els seus progenitors treballin els dos fora de casa. El curs lectiu, però, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

El pla de desconfinament educatiu va provocar l'oposició unànime dels sindicats, perquè les mesures «no s'han pactat», «no dona garanties sanitàries» i «fan recaure la responsabilitat en les direccions dels centres», per la qual cosa van demanar traslladar l'obertura a setembre i exigir la dimissió del conseller d'Educació. Per la seva banda, les juntes de directors d'escoles d'infantil i primària de l'Alt Empordà, Hospitalet de Llobregat, Maresme-Vallès Oriental, Vilanova-Garraf i Reus van traslladar a Educació que no podran obrir per als menors de 6 anys per falta de garanties sanitàries i emocionals.

Així, van mostrar la seva preocupació l'àmplia majoria d'escoles de l'Alt Empordà, 63 de 65. Consideren que el pla que ha enviat el Govern «no concreta suficientment» com s'han de seguir les directrius ni tampoc com es poden «garantir totes les mesures de seguretat». A més, van detallar que els inspectors dels serveis territorials han donat «informacions contradictòries» als centres sobre la reobertura. Els directors acusen Educació d'aprofitar-se i demanar-los «unes directrius inassolibles per a la majoria de centres».