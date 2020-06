Comença la vigilància en algunes platges de la Costa Brava el primer dia de fase 2

Comença la vigilància a les platges d'algunes poblacions de la Costa Brava el primer dia de fase 2. Els municipis han optat per diverses fórmules per garantir que es compleix la distància de seguretat, sobretot en aquelles cales o racons on acostumen a concentrar-s'hi més banyistes. A Blanes (Selva), han contractat informadors que des d'avui s'asseguren del compliment de les restriccions.

La previsió de pluja ha reduït l'afluència de banyistes. Alguns veïns, amb ganes de platja, s'estan a la sorra però hi ha pocs valents que s'atreveixen a endinsar-se a l'aigua. La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) i agents cívics pentinen els passejos marítims i les cales per assegurar que es compleixen les mesures de seguretat.