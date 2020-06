La demanda de vacances en embarcació privada creix a causa de la COVID-19

Potser fer-se a la mar sigui una manera definitiva d'aïllar-se de tothom, potser sigui el confinament total i absolut. Així ho entenen les empreses que es dediquen al lloguer de vaixells, que han vist com el confinament feia créixer la demanda de passar uns dies de relax al mar. «Agafes un vaixell amb la família, i saps que no tindràs contacte amb ningú més, és la seguretat absoluta», explica Sergi Alós, de l'empresa gironina Top Sailing Charter, amb seu a l'Estartit.

Des que les mesures de confinament s'han flexibilitzat fins a permetre desplaçaments almenys dins dels límits provincials, les empreses de lloguer de vaixells han començat a rebre trucades i emails de persones que volien fer servir aquest mètode per passar una o dues setmanes a mar. De tota manera, el mateix confinament ha fet canviar els hàbits d'aquestes empreses, que normalment porten els clients a navegar a l'estranger i ara s'han de conformar –almenys de moment– amb fer-ho dins dels límits provincials. No poden ni tan sols navegar fins a les illes Balears, una de les rutes més apreciades pels viatgers. L'empresa gironina, per exemple, disposa d'uns 10.000 vaixells de les més diferents dimensions i característiques a tot el món, des de les illes del Carib fins al sud-est asiàtic. De tota manera, els destins més sol·licitats són Croàcia, Grècia i Turquia, molt més propers i assequibles. Excepte a l'Estartit i Eivissa, on tenen flota pròpia, no són vaixells en propietat sinó llogats: una persona té un catamarà a l'illa Martinica i el lloga a una empresa com Top Sailing, que a la vegada l'ofereix als seus clients. D'aquesta manera, el propietari del vaixell guanya uns diners que li serveixen per al manteniment de la seva nau.



Esperant la fase 3

Fins que la desescalada no impliqui obrir les fronteres internacionals, les empreses de lloguer de vaixell s'han de conformar, de moment, amb oferir rutes dins de la província, i més endavant hi inclouran les que tenen en altres indrets d'Espanya. En el cas de Top Sailing, de moment es mouen únicament a la Costa Brava, a l'espera de poder fer-ho també a Barcelona, Balears, Dènia, Alacant i altres, on també tenen vaixells.

Com a forma de passar les vacances –o menys dies– sense tenir contacte amb altra gent, és ideal, i a més –segons recalca Sergi Alós– no és necessari ni tan sols tenir el títol de patró, perquè la mateixa empresa el proporciona, en el cas que sigui necessari. «La gent es pensa que és una forma cara de vacances, però pot resultar més barat que anar en autocaravana», assegura Alós. Un veler de 10,5 metres d'eslora, per exemple, pot sortir a 85 euros per persona i dia.

El lloguer de vaixells és un dels sectors turístics que més ha assolit la desestacionalització, i tot i que l'estiu és encara la temporada amb més demanda, els darrers anys s'ha notat un increment dels viatges en altres estacions.

«Passar una setmana confinats però anant de cala en cala en un veler no sembla una mala opció, no?», reflexiona el director de Top Sailing.