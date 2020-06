Detenen un fugitiu begut i drogat després d'una persecució per l'AP-7 entre Maçanet i Sant Julià

Els Mossos d'Esquadra han detingut un fugitiu begut i drogat buscat després d'una persecució per l'AP-7 entre Maçanet i Sant Julià.

En ser identificat va donar una identitat falsa i tenia dues ordres de detenció, una europea i una altra emesa per un jutjat de Tortosa.

La detenció es va produir diumenge i l'arresta és un home de 35 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Lloret de Mar a qui se l'acusa de ser el presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques i drogues, i usurpació de l'estat civil. A més, també se'l va detenir pels dos requeriments, un emès per un jutjat de Tortosa i un altre emès per les autoritats romaneses.

Els fets van passar la nit del mateix dia 28, a la sortida 9 de l'autopista AP-7, dins el terme municipal de Maçanet de la Selva, on els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, sector Sant Feliu de Guíxols estaven fent un control.

Cap a dos quarts de dotze de la nit, els Mossos van veure un vehicle que sortia de l'autopista i es dirigia a les casetes de cobrament. El conductor, en veure el control, va fer mitja volta i es va tornar a incorporar a la via en sentit nord.

Els agents van seguir el conductor, que circulava a gran velocitat i el van aturar al punt quilomètric 53 en sentit nord, al terme municipal de Sant Julià de Ramis, on el van identificar.

En fer-li la prova d'alcohol l'home va donar positiu amb una taxa de 0,37 mg/l en aire expirat, taxa per sobre del límit màxim permès que en aquest cas era de 0,25 mg/l en aire expirat. Pel que fa a la prova de drogues també va donar positiu, en aquest cas en cocaïna.

Els agents van comprovar que l'home havia donat una identitat falsa i, en comprovar-se la seva veritable identitat, es va constatar que tenia una ordre de detenció emesa per un jutjat de Tortosa i una ordre europea de detenció emesa per les autoritats romaneses.

Per aquest motiu, els agents van detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, un altre de conducció sota els efectes de l'alcohol i drogues, usurpació de l'estat civil i per les dues ordres de detenció.

El detingut, que tenia antecedents, passarà pròximament davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.