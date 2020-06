Fase 2 Girona: Escoles gironines reobren amb poc alumnat i tutories personalitzades

Una sola alumna a infantil i tutories personalitzades amb cita prèvia a primària. L'escola Vila-romà de Palamós ha reobert aquest dilluns amb l'entrada a fase 2 de la regió sanitària de Girona. La imatge que es viu al centre és, de fet, extensible a la resta de la demarcació.

Les escoles i instituts acullen alumnes testimonials o mitjos grups. Gel hidroalcohòlic, mascaretes, distàncies de seguretat, joguines dividides per sectors... Els diferents centres afronten un final de curs atípic. A la demarcació, les direccions de les escoles de l'Alt Empordà han expressat el seu "malestar i desconcert" per la reobertura i en aquesta comarca, l'Ajuntament de Bàscara, directament, ha decidit no obrir ni el CEIP ni la llar d'infants.

A l'escola Vila-romà de Palamós hi ha 375 alumnes, dels quals 124 són d'infantil. Inicialment, amb el pas a la fase 2 de la desescalada esperaven deu infants de P3, P4 i P5. Però al final només han rebut una alumna. Abans d'entrar a classe, les professores li han posat hidrogel i, un cop a dins, la nena tenia un espai acotat de joc. Ha passat el matí fent construccions, pintant o dibuixant un arc de Sant Martí a la pissarra.

"Hem sectoritzat les joguines, vetllarem perquè cada nen o nena només toqui aquelles que li han estat assignades i, al final del dia, es desinfectarà tot", explica la directora, Cristina Gubert. Mentrestant, a les aules de primària, una tutora anava rebent els alumnes de 2n un a un. Anaven acompanyats per un familiar, recollien algunes pertinences i ja s'acomiadaven fins al setembre. "S'emporten material, la motxilla, les jaquetes... Coses que des de mitjans març s'havien quedat a l'escola", explica la directora.

Avui, al Vila-romà no hi havia alumnes de 6è de primària. Hi aniran demà, però ho faran separats per grups de tretze. "Els tutors els hi han preparat activitats que duraran dues hores, per fer l'acompanyament a final de cicle", concreta Gubern. Dijous es tornarà a fer el mateix, i també la darrera setmana de curs. A més, per garantir les mesures de seguretat davant el coronavirus, entre que un grup surti i l'altre entri, hi haurà mitja hora de marge.

"A partir de setembre, passarem a ser institut-escola; això vol dir que molts d'ells continuaran venint aquí, però aprofitarem aquestes sessions per donar-los diferents pautes", concreta Gubert.



Presència testimonial

A l'escola Vila-romà, l'inici de la fase 2 de la desescalada s'ha traduït, doncs, en una presència quasi testimonial d'alumnes. "Hi ha hagut pares que ens han dit que preferien no dur els nens per evitar riscos; a més, com que la desescalada ha estat progressiva, les famílies que treballen també s'han anat organitzant", explica la directora.

L'opinió també és compartida per una mare que ha dut el seu fill, l'Iker, a una tutoria. El nen fa 2n de primària i, per tant, no pot anar tot el matí a classe (a diferència dels alumnes d'infantil). "Al principi va ser una mica complicat, però ens hem adaptat; hem anat fent els deures i avui hem vingut a dir adéu a la mestra i a desitjar que vagi bé l'estiu", diu la mare, Alicia León.

Una mare porta la filla a l'escola Vila-romà de Palamós - ACN

"Preocupació" a l'Alt Empordà, centres tancats a Bàscara

La situació que es viu a l'escola Vila-romà és el reflex del què passa arreu de les comarques gironines. Amb el pas a fase 2, les escoles han reobert amb pocs alumnes, tutories personalitzades a primària i acompanyaments en el cas dels cursos que tanquen cicle. A més, no ho han fet tots els centres de la demarcació. Perquè aquest dilluns de Segona Pasqua és festa a Girona ciutat i també en d'altres municipis; i en aquests casos, les escoles –i també llars d'infants- reobriran dimarts.

El pas a la fase 2 a la regió sanitària no ha estat exempt, però, de crítiques a Educació. De fet, l'àmplia majoria d'escoles de l'Alt Empordà (63 de 65) han mostrat la seva "preocupació i desconcert" per la manera com el Departament ha gestionat la reobertura.

Consideren que el pla que ha enviat el Govern "no concreta suficientment" com s'han de seguir les directrius ni tampoc com es poden "garantir totes les mesures de seguretat". A més, els equips directius també han detallat que els inspectors dels serveis territorials han donat "informacions contradictòries" als centres sobre la reobertura. Per altra banda, els directors acusen Educació d'aprofitar-se i demanar-los "unes directrius inassolibles per la majoria de centres".

I si bé escoles de l'Alt Empordà han reobert –les direccions no s'hi negaven- sí que a Bàscara, l'Ajuntament ha decidit mantenir els centres tancats. Una decisió que afecta tant l'escola pública Joan Reglà com la llar d'infants La Baldufa.

"Un cop estudiades i valorades les diferents mesures exigides per garantir la seguretat d'infants, mestres i personal no docent, l'Ajuntament de Bàscara manifesta la impossibilitat de complir aquestes mesures", diu l'equip de govern en un comunicat. Per això, "per garantir la seguretat i la salut de tothom i evitar un possible brot de contagi per la covid-19", el consistori ha decidit no reobrir ni l'escola ni la llar d'infants. "Treballarem per poder garantir la reobertura de cara al nou curs escolar 2020-2021 el proper mes de setembre", conclou el comunicat.

