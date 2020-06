Fase 2 Girona: Escoles gironines reobren amb poc alumnat i tutories personalitzades

Una sola alumna a infantil i tutories personalitzades amb cita prèvia a primària. L'escola Vila-romà de Palamós ha reobert aquest dilluns amb l'entrada a fase 2 de la regió sanitària de Girona. La imatge que es viu al centre és, de fet, extensible a la resta de la demarcació.

Les escoles i instituts acullen alumnes testimonials o mitjos grups. Gel hidroalcohòlic, mascaretes, distàncies de seguretat, joguines dividides per sectors... Els diferents centres afronten un final de curs atípic. A la demarcació, les direccions de les escoles de l'Alt Empordà han expressat el seu "malestar i desconcert" per la reobertura i en aquesta comarca, l'Ajuntament de Bàscara, directament, ha decidit no obrir ni el CEIP ni la llar d'infants.

