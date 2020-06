El PSC de Girona denuncia opacitat de l'Ajuntament en l'adquisició de quatre pisos

El grup municipal socialista de Girona va denunciar ahir la compra per part de l'Ajuntament de quatre pisos a particulars per 375.000 euros, el 75% de la partida per a habitatge públic (500.000 euros), aprofitant que amb l'estat d'alarma es permeten les contractacions d'urgència sense lliure concurrència i eludint els controls habituals. La regidora socialista Bea Esporrín va assegurar que que aquesta inversió de 375.000 euros podria deixar la partida dedicada a vivendes «gairebé sense fons», després que en l'últim pressupost es comuniqués que s'invertirien 500.000 en habitatge públic.

El PSC considera que si el consistori hagués optat per construir els edificis en lloc d'adquirir-los «a dit» d'un particular la despesa hagués estat de 280.000 euros, 95.000 euros menys que el preu final de compra.

Actualment, a causa de l'estat d'alarma, es permeten contractacions d'urgència, sense lliure concurrència i eludint els controls habituals. En tot cas, el grup municipal del PSC considera «no justificable» prendre aquesta decisió sobre una quantitat de diners públics «tan important per criteris d'emergència». A més també insisteixen que hauria d'haver estat molt justificada per part del consistori gironí per dur-se a terme «en el pitjor moment i en les circumstàncies de la covid-19 que estem vivint».

Esporrín també assegura que s'hauria pogut trobar «una manera millor de gestionar els recursos per tenir quatre pisos més en propietat» i que podrien haver-se esperat, ja que suposa que «els preus dels pisos baixaran en el pròxim trimestre o semestre». La regidora va denunciar que els expedients admeten que els pisos adquirits requereixen reformes o adequacions i que encara són buits.

D'altra banda, Esporrín va mostrar la seva disconformitat amb el fet d'utilitzar l'emergència causada per la pandèmia de coronavirus per justificar aquesta compra. «La covid-19 va situar com a accions urgents la manca d'aliments, en primer lloc, o l'ajut directe per mantenir un negoci obert, però pel que fa a la manca d'habitatge creiem que el govern de l'Ajuntament hauria d'haver mantingut lloguers en aquells casos concrets», va assegurar la regidora socialista.



«El pitjor moment»

En aquest sentit, va afegir que «la compra de pisos a entitats bancàries o a particulars ha d'estar molt justificada per part de l'Ajuntament de Girona, i aquest és el pitjor moment per portar a terme un acord d'aquest tipus».