La Regió Sanitària de Girona canvia de fase sense haver registrat cap nova defunció

La Regió Sanitària de Girona va tancar ahir el darrer dia abans d'entrar en fase 2 sense que es registrés cap nova defunció. Pel que fa als contagis, es van detectar tres nous casos positius, que suposen una taxa de creixement inferior al 0,05%.

Amb aquests, el nombre de pacients que han estat diagnosticats amb coronavirus des de l'inici de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona s'enfila a 6.707, dels quals 1.610 han tingut lloc en residències per a gent gran. El nombre de persones que ha perdut la vida a causa de la malaltia a Girona és de 774, el darrer dels quals va morir el dia 29 de maig, després de dos dies en què, com ahir, tampoc no s'havia hagut de lamentar cap nova mort. D'altra banda, ja són 2.570 les persones que s'han recuperat de la malaltia i han rebut l'alta hospitalària.

A Catalunya, les funeràries van reportar 28 noves morts per COVID-19 en les darreres 24 hores, nou més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.269. A banda, es van detectar 359 nous casos positius testats (102 més) i ja en són 66.904. D'entre les víctimes, 6.703 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari, 13 més, 3.965 ho han fet en una residència, les mateixes que en el balanç anterior, i 779 al domicili, una més, mentre que 822 no estan classificades per falta d'informació, catorze més. Fins ahir hi havia hagut 4.064 persones ingressades greus i en la darrera actualització se'n comptaven 163, una menys que fa 24 hores.

Finalment, a escala estatal, el Ministeri de Sanitat xifra en 27.127 el total de morts per coronavirus, segons l'últim balanç d'ahir a la tarda. Se sumen dos morts al total publicat dissabte i s'especifica que hi ha hagut 39 defuncions en els últims set dies. L'executiu continua revisant les dades per corregir les sèries històriques, amb alguns increments en les xifres globals.

En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 239.429. Hi ha hagut 2.875 diagnosticats en els set dies i 6.944 en les darreres dues setmanes. El Ministeri va corregir la informació poc després d'haver informat per error de 200 diagnosticats menys en els darrers 7 dies.