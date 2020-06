La Regió Sanitària de Girona registra dues noves morts per Covid-19 i 182 altes

La Regió Sanitària de Girona ha registrat dues noves defuncions per Covid-19 en les últimes 24 hores i el total ja s'eleva fins a 776 morts.

Les dues víctimes mortals formen part del que el departament de Salut anomena el grup de defuncions no classificades. En aquest grup hi ha 84 persones difuntes des de l'inici de la crisi del coronavirus.

La notícia positiva de la jornada és que 182 persones contagiades de coronavirus ja l'han superat i han estat donades d'alta.

Els positius també han crescut, s'ha detectat 26 nous casos i el total acumulat és de 6.733 casos. D'aquests, 1.610 s'han detectat en residències de la gent gran.



Les residències

Aquest grup és un dels més castigats, ja acumulen 230 morts des de l'inici de la crisi sanitària a la Regió Sanitària de Girona. Hi ha 166 persones que s'ha pogut confirmar que estaven contagiats de coronavirus, mentre que els 64 avis restants, són sospitosos d'haver-lo patit.

El grup més nombrós de víctimes mortals però és el que s'ha donat en hospitals i sociosanitaris (339) i per últim hi ha els, 123 morts en domicilis. El total de morts per coronavirus a la província de Girona (776) inclou tant casos confirmats (565) com sospitosos (211) de coronavirus.

11 morts a tot Catalunya

Les funeràries catalanes han reportat 11 noves morts per covid-19 en les darreres 24 hores, 17 menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.280. A banda, s'han detectat 156 nous casos positius testats (203 més) i ja en són 67.060. D'entre les víctimes, 6.706 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (3 més), 3.965 ho han fet en una residència (les mateixes que en el balanç anterior) i 777 al domicili (2 menys), mentre que 822 no estan classificades per falta d'informació (10 més). Fins ara hi ha hagut 4.066 persones ingressades greus i actualment en són 163, les mateixes que fa 24 hores.

De moment hi ha set persones classificades en l'apartat de morts del dia 31 de maig, i 21 en el dia 30, però aquesta dada variarà en els pròxims dies quan les funeràries reportin nova informació. Pel que fa a la retrospectiva de positius, fins al moment n'hi ha hagut 18 el diumenge, 61 el dissabte 30, 225 el divendres 29 i 191 el dijous 28.

En les residències de gent gran, hi ha 13.951 casos confirmats, fet que representen tretze més que les dades facilitades per Salut en el balanç de diumenge. A més, 2.166 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Són 73 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

El nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi ha pujat en 42 persones en un dia, fins a les 38.154.

