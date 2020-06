Una trentena de feligresos reprenen les misses presencials a la Catedral

Una trentena de persones van assistir ahir a la primera missa presencial que es va fer a la catedral de Girona des que es va haver de tancar pel coronavirus. Els feligresos van haver de respectar les mesures de seguretat exigides per evitar contagis: només es podia entrar al temple amb mascareta i havent-se netejat les mans amb gel hidroalcohòlic. Un cop a dins, uns adhesius fixaven el lloc on s'havia d'asseure cadascú per tal de mantenir les distàncies de seguretat. Tot i això, van quedar molts bancs buits, ja que la capacitat del temple, amb l'aforament al 30%, era de 100 persones. Els feligresos van celebrar poder tornar a la catedral per la Pentecosta i alguns, fins i tot, creien que hauria d'haver obert abans. La represa de les celebracions va ser generalitzada als temples de les comarques gironines, com ho demostren les misses a l'església de la Jonquera o a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Puntual a les onze del matí va començar la primera missa presencial des de l'inici del confinament a la Catedral de Girona. El bisbe, Francesc Pardo, va recordar les víctimes del coronavirus. La tornada a litúrgia de forma presencial va ser «una alegria» pels feligresos que van reconèixer que les homilies per streaming que es feien «no són el mateix». De fet, Joan Vinyes, un dels que no es va voler perdre la primera missa creu que es podrien haver mantingut «encara que fos amb menys gent».

D'altres com David Fluriach van considerar que era «oportú» per a la seguretat dels feligresos, molts d'ells persones d'edat avançada i, per tant, un col·lectiu de risc. «Em sembla molt positiu i una cosa molt esperada pels que vivim la fe tornar a obrir llocs de culte», va assenyalar Fluriach. Tant Fluriach com Vinyes veien «lògiques» les mesures de seguretat que s'han establert. Una de les mesures més curioses que va marcar el Bisbat de Girona és que a l'hora de combregar el capellà no doni l'hòstia al feligrès a la boca, sinó que ho faci a la mà i en silenci per tal d'assegurar que no hi ha risc de contagi.

El mossèn Joan Baburés va destacar que tenien moltes ganes de poder tornar a fer missa presencial i que tots els assistents «entenen perfectament» les precaucions preses. A més, a partir d'avui la regió de Girona passa a la fase 2 de la desescalada, fet que ja permet obrir els centres de culte a un 50% de la seva capacitat.

Per la seva banda, la parròquia Santa Maria de Blanes va reprendre l'activitat dissabte per acollir la primera missa a les 20 h i diumenge a les 9 h i 12 h. A partir d'avui la previsió és que es continuïn recuperant més oficis religiosos cada dia a les 20.30 h. Les misses anaven acompanyades de diverses mesures de seguretat sanitària: es prenia la temperatura a tots els assistents abans d'entrar i hi havia dosificadors de gel hidroalcohòlic, entre d'altres.