Banyoles recuperarà les parades no alimentàries amb controls d'accés

El mercat setmanal de Banyoles recuperarà bona part de les parades que tenia abans de la covid-19 excepte les de productes de segona mà. Coincidint amb l'entrada a la fase 2 de desconfinament, aquest dimecres ja hi haurà prop de noranta parades amb una nova distribució de l'espai. Es repartiran entre la plaça Major, la Porta Turers, el carrer Àngel Guimerà, la plaça dels Turers, el carrer Rambla i la plaça de les Rodes. Aquesta nova distribució ha obligat a reubicar algunes parades de manera temporal i s'ha ampliat l'espai a la plaça de les Rodes. També s'establiran quatre punts d'accés amb persones que controlaran l'accés al mercat i l'aforament. Només es podrà accedir al mercat per aquests punts, que estaran controlats i regulats.

A la plaça Major, s'establiran dos punts d'accés, un a l'alçada de l'edifici de Cal Moliner i l'altre, al carrer Àngel Guimerà, a l'alçada del carrer del Born. A la plaça de les Rodes, es delimitarà tota la zona de parades, amb dos punts d'accés, un al carrer Rambla, a l'alçada de la cruïlla amb el carrer Conill; i un altre a l'alçada del carrer Vallespirans. A la plaça dels Turers es delimitarà l'espai, amb un punt d'entrada a l'alçada de l'Avinguda Països Catalans i un punt de sortida a l'alçada del carrer Doctor Hysern.

No es delimitarà l'espai on s'ubiquen parades en els carrers Àngel Guimerà i Porta Turers. A banda de la redistribució i la delimitació dels espais, se senyalitzaran les parades per garantir que es mantingui la distància entre clients i venedors. A més, es recorda que els clients no poden tocar els productes, si els marxants no faciliten guants d'un sol ús ni gel hidroalcohòlic.

S'obren els ajuts a establiments afectats per l'estat d'alarma

Aquest dimecres es podran començar a sol·licitar les ajudes per als establiments afectats pel tancament obligatori de l'activitat per l'estat d'alarma. Es destinaran 150.000 euros a ajudes individuals d'entre 300 i 1.000 euros per subvencionar despeses com el lloguer del local, de subministraments bàsics com l'aigua, la llum o el gas o despeses de gestoria de tràmits derivats de la Covid-19. També s'hi inclouen les despeses dels subministraments bàsics, dels sous dels treballadors, el cost d'adaptació del local per la reobertura amb les noves mesures sanitàries i la compra d'equips de protecció i higiene.

Les ajudes s'hauran de tramitar telemàticament a través de certificat o segell electrònic i es podran sol·licitar a través de l'enllaç al web Banyoles.cat.