Els canvis de bateria dels cotxes es doblen per culpa del confinament

L'obligació dels ciutadans de quedar-se tancats a casa ha deixat milers de cotxes aparcats durant setmanes en garatges o al carrer sense moure's. Ni tan sols per treure'ls de la zona blava, que no era de pagament fins fa unes setmanes. Els darrers dies però s'ha pogut reprendre certa activitat amb l'entrada a la fase 0 i sobretot a la fase 1 de la desescalada i molts conductors s'han trobat amb la desagradable sorpresa de no poder engegar el seu vehicle. O ni tan sols de poder obrir la porta del cotxe a distància amb la clau.

De fet, l'associació CORVE, que aglutina els empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions de les comarques gironines, ha vist augmentades les seves actuacions per aquest motiu. Fonts del gremi assenyalen que «les reparacions més habituals des de l'inici de la desescalada han estat el canvi de bateries». Expliquen que «els vehicles han estat parats i degut al desús les bateries, s'han malmès». Molts cops, recarregant-les d'urgència i fent quilòmetres no és suficient perquè l'aparell ha quedat afectat i sempre més pot patir alteracions. A partir de l'11 de maig els tallers a la Regió Sanitària de Girona, van entrar a la fase 0 i el 18 de maig a la fase 1. Això ha permès reprendre l'activitat d'aquests negocis, atès que van lligats a la mobilitat de les persones. Al mateix temps, durant aquesta quinzena de desescalada «aquest tipus d'avaria s'ha doblat», segons fonts de l'associació.

Poc a poc, el número d'incidències als vehicles a motor s'està estabilitzant «ja que un cop fet el canvi i mantenint la mobilitat del vehicle de forma regular i essent nova, no es torna a repetir l'avaria». No obstant, l'afectació en la bateria no és l'única complicació d'haver tingut el cotxe aparcat dos mesos o més sense pràcticament moure's. Segons la CORVE, «també són importants altres elements sensibles a les llargues aturades com són els filtres de partícules, les vàlvules egr o els alternadors i també els neumàtics», ja que poden acabar deformant-se.



Revisions postconfinament

És per això que, tirant cap a casa, el gremi que aplega els tallers assenyala que «és molt recomanable passar una revisió post-confinament del vehicle», amb la finalitat «d'evitar sorpreses i posar-lo a punt».