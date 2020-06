Cues a fora l'Oficina d'Estrangeria de Girona per recollir les targetes que no han pogut entregar-se pel confinament

L'entrada en fase 2 i la progressió de la desescalada s'ha traduït en cues a l'exterior de l'Oficina d'Estrangeria de Girona. En alguns moments, fins i tot, la gent donava la volta a la façana de la Subdelegació i la cua s'estenia des de l'avinguda Jaume I fins a Bonastruc de Porta. Tots ells anaven a recollir la targeta d'identitat d'estrangers (TIE), un tràmit que no havien pogut fer d'ençà que es va declarar l'estat d'alarma per la covid-19. Des de la Subdelegació calculen que hi ha un miler de targetes pendents de recollir-se, de les quals aquest dimarts ja se'n preveuen entregar unes 200. La intenció és que la situació vagi de baixa al llarg de la setmana i, sobretot, quan a partir de la vinent ja es recuperi la cita prèvia.



Recollir la targeta d'identitat d'estrangers és un tràmit que s'ha de fer presencialment. Entre d'altres, perquè cal agafar l'empremta dactilar, per assegurar-se que el sol·licitant és qui va a recollir-la. Es calcula que per lliurar cada TIE s'hi està entre cinc i deu minuts. Però el coronavirus, i les mesures de seguretat que comporta la pandèmia, poden allargar-ne el temps.





Això ha comportat que aquest dimarts, amb el pas a fase 2 i després que hagi reobert l'Oficina d'Estrangeria, s'acumulessin cues a l'exterior. En alguns moments, la gent que s'esperava arribava fins a l'alçada de Bonastruc de Porta.Segons explica la Subdelegació, arran del confinament per la covid-19, es calcula que hi ha un miler de TIE pendents per entregar-se. Aquest matí ja se n'han donades un centenar i la previsió és que avui s'arribi a les 200. La intenció és anar gestionant les cues al llarg de la setmana perquè es vagin reduint.Sobretot, també, tenint en compte queA partir d'aleshores, es fixaran trams horaris per evitar aglomeracions a fora de l'Oficina d'Estrangeria. De dos quarts de nou a les deu, s'entregaran targetes TIE; de les deu a les onze, s'atendran tràmits urgents, i de les onze fins a dos quarts de dues, es faran gestions mitjançant cita prèvia (que caldrà demanar per internet).