Primer dia sense cap mort a Espanya des del 3 de març

El Ministeri de Sanitat no va registrar cap mort en l'informe diari d'evolució del nou coronavirus emès ahir, per primera vegada des del 3 de març, data en què es va notificar la primera víctima a Espanya. Segons les xifres oficials del Ministeri, els morts per la COVID-19 a l'Estat des de l'inici de la pandèmia ahir eren 27.127, els mateixos que la darrera actualització. D'aquesta manera, tot i que van comptabilitzar 35 morts en una setmana, cap d'aquestes es va produir el diumenge.

D'altra banda, el mateix informe va registrar 71 nous contagis i es va encadenar el segon dia consecutiu sense superar el llindar dels 100. Madrid va comunicar 18 nous casos mentre que Catalunya en va comunicar 16. L'última setmana hi hauria hagut 2.760 positius nous i la xifra total de contagis a Espanya puja fins al 239.638. Segons la mateixa font, a Catalunya s'haurien registrat 11 defuncions per coronavirus l'última setmana.

Simón va destacar que diumenge no va morir ningú per aquesta malaltia i va qualificar aquesta dada d'«esperançadora». Va assegurar que l'evolució és bona i permet anar obrint les restriccions. «Són les dades amb data de defunció de diumenge. Podria arribar alguna defunció amb retard, però és poc probable. Donem les dades per la data de defunció», va explicar i també va afegir que «hi pot haver desajustos amb les dades d'algunes comunitats autònomes que inclouen casos probables».





Enèsimes incoherències

Els desajustos i incongruències entre les dades publicades pel Ministeri de Sanitat i les autonomies es van evidenciar una vegada més. Mentre que el Ministeri va notificar ahir a la tarda que diumenge no hi havia hagut cap víctima per coronavirus a tot Espanya, el govern de Castella-la Manxa va notificar –també ahir a la tarda– que en les darreres 24 hores s'havien registrat cinc nous morts. D'altra banda, segons l'informe retrospectiu de defuncions emès per Salut ahir al migdia, es registraven deu noves morts que van tenir lloc el diumenge.

Cal tenir present que les dades de defuncions i nous casos poden modificar-se a posteriori ja que no es poden centralitzar i verificar immediatament. Això passa perquè arriben per múltiples canals –funeràries, centres sociosanitaris, hospitals...–i no tots aquests es notifiquen a la mateixa velocitat.



Estabilització a Girona

D'altra banda, el nombre de pacients ingressats als hospitals de la Regió Sanitària de Girona per la COVID-19 es va mantenir estable després del cap de setmana. Segons les dades del Departament de Salut, ahir hi havia 86 malalts hospitalitzats, el mateix nombre de divendres. Les mateixes xifres indiquen que ahir hi havia vuit pacients en estat greu, també el mateix nombre que divendres. Hi va haver un descens, en canvi, del nombre de professionals sanitaris afectats. Ahir hi havia 29 treballadors afectats per la pandèmia, dos menys que divendres.

Segons els informes retrospectius de noves víctimes i nous casos emesos per Salut; diumenge es van notificar tres casos nous i hi va haver una nova víctima. El total de positius acumulats és de 6.733 i el de víctimes, 776.

Quant a hospitals comarcals, a Figueres van registrar un cas positiu nou però va ser diagnosticat per serologia, és a dir, que ja havia passat la malaltia. Des de divendres hi va haver dues altes hospitalàries i hi ha una persona ingressada encara.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va informar que a l'Hospital de Blanes hi ha tres pacients ingressats per coronavirus. Feia temps que n'hi havia dos, però es va produir una nova hospitalització durant el cap de setmana. Hi ha un professional de la Corporació amb coronavirus.