Dos policies de Caldes salven la vida d'un home que pateix una aturada cardíaca

Dos policies locals de Caldes han salvat la vida d'un home de 55 anys que havia patit una aturada cardíaca. Els agents el van poder recuperar amb les maniobres de reanimació i l'ús del desfibril·lador fins a l'arribada del SEM.

Els fets es van produir el dissabte a quarts d'onze del matí en un domicili del carrer Ripollès de Caldes. L'home, segons va explicar la seva dona a la policia, es va començar a trobar malament, va sortir a la terrassa de casa, va caure a terra i va perdre el coneixement.

Veïns de la zona van alertar el 112. Mentre això succeïa, alguns van intentar remuntar l'home fent maniobres per reanimar-lo, però quan la patrulla de la policia va arribar l'home estava inconscient i no respirava. Els dos agents no van dubtar a practicar-li la maniobra de reanimació respiratòria i aplicar-li el DEA, el desfibril·lador mòbil que té el cos policial. El van fer respirar i quan va arribar el SEM el van estabilitzar.ae.

