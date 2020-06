Un govern en dues direccions

Pedro Sánchez aconseguirà demà allargar l'estat d'alarma fins al pròxim 21 amb una votació al Congrés de la sisena pròrroga d'una mesura que, aquest cop, a més del ja clàssic suport del nacionalisme basc amb el PNB, comptarà amb una abstenció d'ERC que deixarà encara més al descobert les dues direccions per les quals circula el Govern de la Generalitat. Després de dues pròrrogues votant no, Esquerra es passarà a l'abstenció a conseqüència de l'acord a què van arribar aquest cap de setmana el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el mateix Sánchez. Una entesa que passa pel suport d'ERC a la pròrroga de l'estat d'alarma a canvi que Catalunya «aconseguís el retorn de competències del Govern espanyol i la gestió dels fons europeus per a la reconstrucció de la Unió Europea». Un pacte que, ben poques hores després, era rebutjat pel president Quim Torra -«el Govern no se sent vinculat per aquest acord», en una reacció que posa sobre la taula una paradoxa ben curiosa: Catalunya pot recuperar demà unes competències, en la gestió del desconfinament i en el pilotatge de la sortida de la crisi econòmica, que el president que les podrà aplicar menysté obertament.

L'estira-i-arronsa dels dos membres del Govern de la Generalitat va continuar al llarg de tota la jornada d'ahir, de manera oficial per boca de la portaveu de l'executiu (Meritxell Budó, de JxCat) i de la portaveu d'ERC (Marta Vilalta), i que va acabar passant de la discussió del «Sí»/«No» a la pròrroga de l'estat d'alarma al debat sobre si s'haurien de convocar ja unes noves eleccions al Parlament de Catalunya. A banda de portaveus com Budó i Vilalta, que va acusar d'«irresponsable» Junts per Catalunya i va defensar l'acord amb el Govern de Madrid per prorrogar l'estat d'alarma advertint que la «bunquerització no és gens útil per als catalans», també van entrar en escena pesos pesants dels dos partits com Gabriel Rufián i, a través de les xarxes, el mateix Carles Puigdemont.

En declaracions a la Cadena Ser, Rufián va recordar que Torra havia promès convocar eleccions després de l'aprovació dels pressupostos i es va atrevir a dir obertament que el seu «model de futur» per al Govern de Catalunya seria un tripartit entre ERC, Junts per Catalunya i els comuns. Per la seva banda, des de Brussel·les, Puigdemont va fer servir Instagram per lamentar l'acord d'ERC. «Ens fem falta tots. Potser podríem deixar d'atacar-nos a nosaltres mateixos i hauríem d'atacar qui no vol que sobrevisquem com a nació», va escriure el polític d'Amer, per a qui «si no ens reconeixem capaços d'anar junts, hem d'explicar a la gent que no serem independents. Hi ha moltes maneres d'anar junts. I avui no hi anem».



Quim Torra i les eleccions

El passat gener, l'actual president de la Generalitat va anunciar que convocaria eleccions un cop s'haguessin aprovat els pressupostos. Fet que va succeir el passat març, però Quim Torra no ha fet el pas de dissoldre el Parlament i cridar de nou els catalans a les urnes al·legant que la lluita contra la pandèmia era prioritària. Ara, amb la covid-19 més controlada que fa uns mesos i amb la preocupació per l'economia guanyant terreny a la por per la situació sanitària, molts creuen que seria hora de convocar-les. «Volem seguir parlant entre ERC i JxCat, dins el moviment independentista, de com seguim en aquest camí per a la república catalana, cap a quines fites hem de seguir fent i quin calendari electoral ens podem dissenyar», va assegurar ahir la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, en un context de clar distanciament, per no dir enfrontament, entre els dos partits que aporten consellers a l'executiu de la Generalitat. Una tensió que ha pujat de to després que ERC hagi decidit donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma, però, a diferència del que passa en el cas dels republicans, no sembla suficient motiu per donar per acabada la legislatura des de les files exconvergents. «També hi ha diferències entre els partits que formen part del Govern espanyol i ningú qüestiona la continuïtat de Govern de l'Estat», va dir a TV3 la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, per a qui «no es podria abordar aquesta crisi amb un Govern en funcions i amb un procés electoral convocat». Un procés electoral, però, que es podria acabar acelerant de cop si el Tribunal Suprem confirma definitivament la inhabilitació de Quim Torra. «No volem que el Suprem torni a interferir en l'agenda catalana», va avisar ahir Vilalta des d'ERC.