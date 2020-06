Les hospitalitzacions per coronavirus tornen a baixar a la Regió de Girona arribant als 84 pacients

El nombre de persones ingressades per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona ha tornat a disminuir respecte aquest dilluns. Actualment hi ha 84 persones hospitalitzades, dues menys que el dia anterior. Des del divendres, la xifra s'havia estancat en 86 pacients en una setmana en què el nombre d'hospitalitzacions s'havia reduït notablement. Pel que fa al nombre d'ingressats en estat greu es manté en vuit, una xifra que es repeteix des del divendres 29 de maig. Per altra banda, els professionals sanitaris amb casos confirmats de coronavirus ha tornat a disminuir amb 28 persones, una menys que el dilluns.

Les hospitalitzacions per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona ha baixat altra vegada i ja n'hi ha dues menys que aquest dilluns (84 en total), segons dades del Departament de Salut. Aquesta xifra s'havia mantingut estables des d'aquest divendres 29 de maig. Ara, ha tornat a disminuir tot i que ho ha fet amb comptagotes.

La setmana passada el nombre d'ingressos per covid-19 va anar clarament a la baixa, ja que el dilluns es començava amb 108 pacients hospitalitzats i es tancava amb 86 ingressats en els centres sanitaris gironins. Aquest dimarts, sembla que es torna a encarrilar la baixada en nombre d'hospitalitzacions.

Tot i així, aquesta xifra queda lluny dels 654 ingressats que es van registrar el 5 d'abril. Ja fa pràcticament dos mesos que es va produir el pic d'hospitalitzacions a la regió sanitària Gironina des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a pacients en estat greu, es manté en vuit persones. Aquesta xifra sí que s'ha mantingut estable des del divendres 29 de maig. Tot i així, fa una setmana encara es va produir un repunt en ingressats greus, arribant als catorze pacients.

Pel que fa a personal sanitari amb casos de coronavirus confirmats, les xifres també segueixen baixant i ja són tan sols 28 els professionals diagnosticats per covid-19, un menys que ahir. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.

