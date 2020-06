Irene Montero va reconèixer que «menys gent» havia anat al Dia de la Dona «pel virus»

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va reconèixer el passat 9 de març, un dia després de la celebració de les manifestacions pel Dia de la Dona, que la «baixada» d'assistents a les concentracions es va deure a la presència del coronavirus. «És a dir, no ho diré perquè no ho diré. Doncs perquè, tia, vull ser molt prudent, perquè crec que la comunicació que s'estava fent com a Govern és bona comunicació, molt basada en les dades mèdiques», assegurava Montero a la prèvia a una conversa mai publicada amb ETB, que va revelar ahir l' ABC.

Al vídeo es pot veure a la titular d'Igualtat xerrant amb la periodista, que li pregunta sobre les manifestacions del 8 de març. «Com sempre, prioritzar la salut pública, no prendre decisions pel sentiment de pànic generalitzat que ja hi ha», apunta Montero, que reconeix que «la capacitat de control» de virus d'altres països europeus que estaven prenent mesures «superdràstiques» era «molt limitada».

«En realitat crec que sí. La cosa és que si tens símptomes no et moguis gaire (...) És que això ja tanquem el Ministeri. Perquè la gent tota l'estona et diu: un petó, ministra! Bé diuen del coronavirus, però és igual, MUAC MUAC! I amb la nena: Hola, bonica, com estàs... I és com, la mà no, just la mà no», explica Montero en el vídeo.



Volen que dimiteixi

El PP va sol·licitar ahir la compareixença al Congrés de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i que la Fiscalia la cridi com a testimoni en les causes que instrueix sobre el coronavirus perquè el vídeo difós amb les seves declaracions del 9 de març evidencia que l'executiu de Pedro Sánchez «sabia» que hi havia un risc i «per motius ideològics va permetre» que se celebressin les manifestacions del Dia Internacional de la Dona. Segons el PP, hi ha motius perquè dimiteixi si bé aquesta qüestió «afecta tot el Govern i no només ella».

Ciutadans també vol que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, expliqui al Congrés dels Diputats les seves declaracions al vídeo filtrat ahir. A més de registrar la petició de compareixença, Cs va instar la ministra a dimitir. En roda de premsa després de la reunió de Comitè Permanent de Ciutadans, el portaveu adjunt al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, va afirmar que si Montero va fer aquestes declaracions el 9 de març, és perquè «el Govern sabia que existia aquesta por entre la població». Segons la seva opinió, l'executiu de PSOE i Podem «es va comportar de manera imprudent» i va cometre una «greu irresponsabilitat».