L'Associació de Vigilants Municipals vol personar-se al contenciós obert per les Taser a Vilobí d'Onyar

L'Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya vol personar-se al contenciós que la Generalitat ha interposat contra l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per l'ús de les tàser. El consistori va modificar el reglament de la guàrdia municipal perquè el cos pogués tenir pistoles elèctriques, però el Govern va dur l'afer als tribunals, ja que considera que els guàrdies no s'equiparen a una policia local. També ha demanat suport a ajuntaments en la mateixa situació.

Ara l'associació que els agrupa dona suport a l'Ajuntament i defensa que pugui dotar els guàrdies amb Taser «per garantir la seguretat». Sobretot, tenint en compte que són «els més propers a actuar en tota mena de conflictes, fins i tot violents». Per això, la junta de l'associació ha decidit personar-se al contenciós.

A principis de l'any passat, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar el nou reglament de la guàrdia municipal de Vilobí d'Onyar. L'escrit, aprovat per l'Ajuntament, dotava el cos amb pistoles elèctriques –les conegudes com a Taser- així com les càmeres corporals que han d'enregistrar qualsevol actuació amb l'arma.

La Generalitat, però, va presentar un contenciós contra l'Ajuntament. El Departament d'Interior va decidir portar el reglament als tribunals perquè considerava que el cos municipal no s'equiparava a una policia local (a qui sí que es permet utilitzar les Taser, sempre i quan els seus agents superin el curs corresponent).

Ara, l'Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya ha decidit personar-se al contenciós com a part interessada, i ja n'ha donat ordre als seus serveis jurídics. La decisió s'ha pres per unanimitat a l'última reunió de la junta, on també s'ha volgut donar suport a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar.



Policia de pobles petits

«Som la policia local dels pobles petits de Catalunya i volem protegir de la millor manera possible els nostres veïns», diu l'associació en un comunicat. A l'escrit, l'entitat defensa que els guàrdies i vigilants municipals són «els més propers a actuar en tota mena de conflictes, fins i tot violents».

«Atenem multitud de serveis de seguretat ciutadana de risc, com violències de gènere, agressions, robatoris amb força i amb violència... Som la primera força en arribar i la més propera al ciutadà, explica l'associació».

Per aquest motiu, els guàrdies i vigilants municipals de Catalunya defensen que els ajuntaments «puguin dotar els seus agents dels mitjans de defensa que considerin oportuns. I aquí, també hi inclouen les Taser o pistoles elèctriques».

L'associació, però, també subratlla que «la solució per al col·lectiu» és que tant els guàrdies com els vigilants municipals es reconverteixin en policies locals.