Un llamp destrossa la teulada de l'edifici de serveis de la piscina de les Preses

Un tro de molta potència va fer sortir al carrer els veïns dels carrers propers a la piscina de les Preses. Van veure com enmig de la pluja s'elevava una espessa columna de fum negre al fons de la qual hi havia la llum intensa de les flames. Els veïns podien sentir el crepitar del foc i l'insistent soroll de l'alarma del bar.

El llamp havia caigut a la zona de gespa que envolta la piscina de les Preses i la seva càrrega elèctrica s'havia desplaçat per sota terra fins a impactar amb força contra l'edifici de serveis de la piscina. Es tracta d'un edifici que conté vestuaris, magatzem i servei de bar. L'impacte elèctric va xocar contra el magatzem i va generar l'incendi.

Els concessionaris del servei de bar pel pròxim estiu treballaven a la zona però afortunadament lluny dels llocs de l'impacte. Van deixar l'alarma posada i van sortir corrent.

Els bombers van rebre l'avís a les 16.43 hores i en un quart d'hora les quatre dotacions que s'hi van desplaçar van apagar el foc. Ara l'edifici ha quedat en part al descobert perquè el foc va afectar les bigues. Al votant de les 17 hores, els bombers van donar el servei per acabat i abans de marxar van omplir els dipòsits d'aigua dels hidrants que hi ha a la vora del carrer.

L'incendi de l'edifici de serveis de la piscina de les Preses va ser el més important del xàfec que va tenir lloc ahir a la Garrotxa amb un epicientre d'intensitat a Olot, on van caure 32 litres per metre quadrat en mitja hora. La intensitat del xàfec va provocar sis trucades al servei d'emergències provinents d'Olot. Els avisos d'Olot van ser per inundacions a baixos i per un vianant que va observar com un embornal sortia disparat per causa de la força de l'aigua que no podia absorbir. A la Canya, la intensitat de l'aigua va arrencar el paviment del camí que porta fins als paratges de Cunit.

La tempesta va afectar el conjunt de les comarques gironines però amb diferents intensitats. Per exemple a Salt va caure una pedregada que durant un minut va deixar caure pedra d'1 centímetre de diàmetre. Els ruixats van provocar una forta baixada de la temperatura. A Salt van passar de 27,2 graus al migdia a 16,4 graus a mitja tarda; a Olot, la màxima va ser de 23 graus i la mínima, de 12 graus; a Banyoles, la màxima va ser de 25 graus i la mínima, de 14 graus; a Figueres, la màxima, de 26, i la mínima, de 14; a la Bisbal d'Empordà, la màxima, de 27, i la mínima, de 14; a Santa Coloma de Farners, la màxima, de 25, i la mínima, de 14. L'ambient era d'humitat i de xafogor.

El pronòstic per avui també és de ruixats i tempestes a partir de la tarda. Sobretot, del Pla de l'Estany cap a la muntanya. Ahir en zones del Berguedà van comptar prop de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A Ripoll va ploure tot el dia amb puntes d'intensitat i petits xàfecs a primera hora de la tarda.