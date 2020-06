El mal temps aigualeix la reobertura de les platges

La Regió Sanitària de Girona va entrar ahir en la fase dos de la desescalada i això va permetre a alguns afortunats gaudir de la reobertura de les platges de la Costa Brava. Tot i que el matí va ser assolellat en gran part del litoral, els núvols i els ruixats de la tarda van aigualir l'estrena de la temporada per a molts gironins. Però aquesta «nova normalitat» de la fase 2 –l'obertura de piscines, el consum en l'interior de bars i l'obertura de grans superfícies comercials, entre d'altres– també implica un seguit de normes que cal seguir per evitar un rebrot de la pandèmia, com per exemple: mantenir la distància de seguretat de dos metres de separació entre persones (també a dins de l'aigua i entre tovalloles). Per això, alguns ajuntaments de la costa han optat per incorporar mesures restrictives de manera gradual a mesura que s'aixequin les limitacions de mobilitat arreu de Catalunya.

El regidor d'Urbanisme de Tossa de Mar, Ramon Gascons, explica que al llarg del matí són poques les persones que van anar a la platja: «Dels pocs que han vingut, de moment tots s'han esponjat i no hi ha hagut cap mena d'aglomeració. Però també és normal perquè dels 6.000 habitatges del municipi, 3.000 són segones residències i moltes són de gent que és de Barcelona i encara es troben en fase 1 i no poden venir». Gasons detalla que les mesures anunciades per part de l'Ajuntament per controlar l'aforament –que preveuen controls de temperatura i seguiment a través d'una aplicació mòbil– es posaran en marxa «quan veiem que comenci a venir la gent de segones residències i quan hi hagi una afluència elevada de banyistes». El regidor afegeix que el municipi ha invertit «més de 300.000 euros per a la posada en marxa de les platges, que ha estat possible gràcies als serveis tècnics i a la brigada municipal i que ens han permès remuntar el temporal Gloria» i conclou que s'han reforçat els serveis de neteja i desinfecció de lavabos, dutxes i, fins i tot, la sorra de la platja.

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, valora positivament la reobertura: «Ha anat tot bé, el primer dia ha estat positiu». Segons el batlle, la mesura «més singular» ha estat la incorporació de sis informadors a la platja que controlen els accessos i recorden les limitacions que hi ha. Interpel·lat sobre la possibilitat d'incorporar noves mesures de cara a l'arribada de turisme provinent de l'àrea de Barcelona o d'altres regions d'Espanya quan el desconfinament els ho permeti, Canosa apunta que «creiem que els que vinguin de fora ho faran amb responsabilitat i nosaltres tenim a disposició tots els mitjans necessaris. Tornarem a posar els 24 socorristes a peu de platja, els sis controladors continuaran i tindrem agents cívics a partir de finals de mes, a banda del control de la policia local».



Preparant el cap de setmana

L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, també fa una valoració positiva del primer dia tot i haver estat marcat per les tempestes: «Avui ha sigut un dia més tranquil marcat pel temps ara a la tarda [ahir a la tarda per al lector] però tot i així hi ha hagut moviment de gent al passeig i també a la platja. Hem parlat amb policia local i ens han comentat que aquest matí la gent ha respectat les distàncies de seguretat i han anat a la platja amb sentit comú i, per tant, estem tranquils». Jiménez apunta que els serveis municipals estan preparant les platges de cara al cap de setmana amb les mesures que van anunciar a finals de març (la sectorització de la platja Gran en vuit trams separats per passeres de fusta, la incorporació de 35 persones que exerciran de controladors així com la instal·lació de panells informatius als punts d'accés): «Estem preparant les passeres que ens ajudaran a separar els trams de platja. A més a més, els dies 6 i 7 de juny comencen a treballar els socorristes i s'incorporen els informadors que vetllaran per controlar i mantenir distàncies a la platja. N'hi haurà 35 i es repartiran per tot el frontal marítim, cala Rovira, la Conca, el camí de ronda, s'Agaró, Castell d'Aro i la zona dels estanys». L'alcalde de Platja d'Aro destaca que la «prova de foc» per saber si les mesures funcionen serà la fase tres: «La fase tres provocarà que vingui gent de Barcelona i Vic, per tant, a partir del dia 22 de juny, quan teòricament es preveu que a Barcelona surtin de la fase 2, és quan serà la nostra prova de foc. I la prova definitiva serà al juliol, quan s'obrin fronteres i hi hagi turisme estranger», conclou.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Lloret de Mar, Jordi Sais, apunta que el temps ha impedit que els lloretencs vagin a la platja en el primer dia d'obertura i afegeix que l'Ajuntament encara està treballant en l'adequació de les platges: «Fins ara no s'hi havia treballat i fa un mes una llevantada es va tornar a emportar part de la platja, així que fins a la setmana passada no vam començar a treballar per adequar-les i redistribuir la zona de Fenals. A més a més, fins fa poc no van començar les obres per arreglar la part que va quedar enfonsada pel Gloria». Sais explica que l'Ajuntament treballa per tenir les mesures a punt «a partir del 15 de juny»: «El Govern va canviar d'opinió i primer l'accés a les platges s'havia establert en la fase 3 i fa una setmana es va modificar i això ens ha provocat haver d'anar a correcuita per adequar-les. De totes maneres, fins que no hi hagi una arribada més gran de gent d'altres províncies tampoc tenim problemes perquè tenim espai suficient». Sais coincideix que la desescalada de Barcelona servirà de baròmetre per saber si les mesures adoptades són suficients i afegeix que el servei de socorrisme «ja està a punt», mentre que el reforç de vigilants per controlar l'aforament i la sectorització de la platja Gran també es preveu per al 15 de juny.