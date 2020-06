Norbert Bes s'incorpora com a director del Patronat de Turisme

El fins ara secretari municipal de Banyoles, Norbert Bes, s'incorpora avui com a nou director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, plaça que estava vacant des de setembre de 2018, quan Ramon Ramos va abandonar-la per anar a treballar a la delegació del Govern. L'ens provincial ha trigat, doncs, un any i mig a substituir Ramos, i ha necessitat fer dos concursos públics, ja que el primer va quedar desert. Una de les principals complicacions ha estat que, segons la llei ARSAL, el nou director havia de ser funcionari de carrera, una condició que Ramos no complia -ja que quan va accedir al càrrec encara no havia entrat en vigor la nova normativa- però que el nou escollit sí que havia de tenir. L'elecció de Bes es va produir el passat mes de febrer.



Trajectòria a l'administració

Llicenciat en Administració Pública per la UAB i en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UOC, Bes ha treballat, des del juliol de 2016 fins a l'actualitat, com a secretari municipal de l'Ajuntament de Banyoles. De fet, la seva trajectòria professional ha estat estretament vinculada a al servei públic, ja que anteriorment també havia treballat com a secretari dels ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella i la Roca del Vallès.

A més, durant un any i mig (entre desembre de 2014 i juny de 2016) va treballar a la delegació de la Generalitat davant la Unió Europea, a Brussel·les. Anteriorment, entre novembre de 2006 i juny de 2008, havia treballat al servei jurídic de la Diputació de Girona.

Al seu ampli coneixement de l'administració pública se li suma un elevat domini d'idiomes. Segons el seu perfil a la xarxa Linkedin, a part del català i castellà, també sap francès, italià, rus, alemany i anglès. A més, és autor del llibre El Turisme i la Unió Europea: la seva incidència a les comarques gironines, editat per la Fundació Caixa de Girona l'any ????.