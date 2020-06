TEST | L'actualitat més enllà del coronavirus

El 18 de maig, els gironins vam entrar a la fase 1 i des de llavors hem pogut gaudir de més flexibilitat de moviments, gràcies al que s'ha anomenat el camí cap a la «nova normalitat».

Tot i l'inici de la desescalada, l'actualitat del mes de maig ha seguit marcada pel coronavirus. Per això, seguim amb el nostre propòsit de trobar aquells titulars més enllà de la pandèmia que també han estat notícia.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a «següent» per avançar. Tens un minut i mig per respondre!

<noiframe></p><ul id="questions"><li>Quina població de la Selva va ser l'epicentre del terratrèmol del passat 8 de maig?</li><li>El dia 21 de maig, hi va haver un espectacular incendi en una nau______ de Sarrià de Ter</li><li>Com s'ha batejat l'escultura trobada al fons del riu Onyar?</li><li>Quina jugadora de l'Uni ha anunciat recentment que deixa l'equip?</li><li>Aquest mes de maig s'ha redescobert una espècie desapareguda de _____ als Aiguamolls de l'Empordà</li></ul><p></noiframe>