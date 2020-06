Torna l'activitat a les aules en un final de curs inèdit marcat per la prevenció

La reobertura dels centres educatius es va posar en marxa ahir en totes aquelles regions sanitàries que, com la de Girona, es troben actualment en fase 2 –tal com estava previst en el pla de la Generalitat–, si bé és cert que, per a molts, ahir dilluns era festiu i l'escola no obre fins avui (llars d'infants, escoles i instituts de la ciutat de Girona van romandre tancades, per exemple, o també a Salt, Torroella de Montgrí o l'institut de Vilablareix, entre d'altres).

Segons el Departament d'Eduació, a la regió de Girona el pla de reobertura implica 250 escoles i zones escolars rurals (ZER), 41 centres concertats, 75 instituts i 9 escoles privades, després de portar dos mesos i mig tancades. Es mantenen al marge del pla l'escola l'Esculapi de l'Escala degut a una avaria a les canonades de subministrament municipals i l'institut de Sils perquè estan finalitzant unes obres urgents. L'escola i la llar d'infants de Bàscara, per la seva banda, es mostren reticents al pla i no tenen previst acollir-hi cap infant.

Per a la resta, oberts entre ahir i avui, no es tracta de cap tornada a l'escola ordinària ni tampoc reprendre el curs a les aules, ja que no es pot avançar temari ni fer cap mena d'activitat avaluable. «[El curs] s'està fent telemàticament i acabarà telemàticament», va recordar el conseller d'Educació, Josep Bargalló, quan va anunciar el pla de reobertura. Els alumnes d'infantil tenen la possibilitat d'anar-hi cada dia al matí, de 9 h a 13 h, tot i que moltes famílies han optat per continuar des de casa. En canvi, a la resta de nivells, l'horari és més acotat i en dies concrets, ja que les classes lectives es mantenen de forma telemàtica fins al 19 de juny.



Més preocupació a batxillerat

L'objectiu de tot plegat és poder fer un acompanyament als alumnes i famílies que ho necessitin, i molt especialment en aquells casos on es finalitza una etapa educativa, com ara sisè de primària o quart d'ESO, i sobretot els de segon de batxillerat, que han d'enfrontar-se a les proves d'accés a la universitat al juliol i que són els que han mostrat més interès a poder anar a classe. «La incidència i participació de les famílies és molt petita excepte a batxillerat, que com que han de preparar les proves de selectivitat hi ha gairebé el 50% dels alumnes que vindran. Aquí sí que veiem que tenen ganes de venir», va explicar a Diari de Girona Mario Mercader, director de l'escola Vedruna de Palamós. Si aquest centre concertat normalment compta amb una plantilla de 80, ara preveu que hi hagi aproximadament uns deu professors cada dia, durant un horari reduït de matí i amb el menjador tancat, tal com indica la Generalitat. «Les distàncies amb els grans són molt fàcils de mantenir però amb els petits és una feinada, s'ha d'aconseguir que aquestes distàncies es respectin dins una lògica», assenyala Mercader.



Facilitats en les escoles petites

En aquest sentit, hi ha una enorme diferència entre escoles grans i petites a l'hora d'adequar-se als protocols i implementar mesures de seguretat.

A l'escola de Sant Andreu de Borrassà, prop de Figueres, la tornada ha estat tranquil·la. Tenen un total de 75 alumnes matriculats i una ràtio que se situa normalment entre els 10 i 15 alumnes per aula. Tot i que la Generalitat preveu que els alumnes d'infantil puguin anar-hi cada dia, a Borrassà s'han trobat amb què no hi ha cap família que hagi decidit portar-los a l'escola i, per tant, s'han pogut dedicar a les tutories puntuals de primària i a l'atenció personalitzada de famílies, amb cita prèvia, sense requerir cap planificació d'entrades graduals. «La tutora ha convocat dos dies d'aquesta setmana els alumnes de sisè, en grups de 3, per fer un seguiment», va detallar a aquest diari Anna Puigdevall, mestra del centre. En ser tan sols grups de tres, han pogut assignar un lavabo diferent a cada nen, de manera que la neteja es pot fer un cop hagin marxat els alumnes, i no després de cada ús.

A l'escola Agustí Gifre de Sant Gregori sí que van rebre 8 alumnes de P3, P4 i P5, tot i que avui ja preveuen tenir-ne el doble, i han deixat per la setmana vinent l'arribada de nens i nenes de primària. Ahir, els vuit alumnes van estar atesos per sis mestres, així que l'atenció pràcticament personalitzada va facilitar el bon funcionament dels protocols. «Els nens són molt conscients i s'han portat molt bé», valora el director del centre, Salvador Parés. En el seu cas, només sis dels 48 mestres en plantilla són població de risc –per edat (més de 60 anys), per embaràs o patologies prèvies–casos que queden exclosos de l'assistència a l'escola. Des del Departament, han facilitat equips de protecció individuals (EPI) per als professionals de tots els centres.