Un total de 43 professionals sanitaris s'han allotjat a pisos de Lloret i Calella durant la crisi

Des de l'inici de la pandèmia, un total de 43 professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s'han pogut allotjar de forma gratuïta en diferents apartaments de Lloret de Mar i de Calella que la Corporació va posar a la seva disposició durant la pandèmia de la COVID-19 gràcies a la col·laboració dels ajuntaments dels dos municipis. Ahir els professionals que estaven allotjats a Lloret de Mar, on s'hi van acollir un total de 32 persones, ja han deixat aquest recurs, i a Calella el personal sanitari en va marxar dilluns passat. En aquest cas, hi van passar un total d'onze professionals. Aquests allotjaments han permès disminuir la càrrega que podia representar per als professionals haver d'assumir a diari llargues distàncies entre el seu domicili habitual i el seu centre de treball.

D'altra banda, la Corporació va informar ahir que els dispensaris de Tossa de Mar i Palafolls han tornat a obrir i segueixen l'horari habitual d'abans de la crisi sanitària. Tot i això, cal subratllar que per a qualsevol dubte, gestió o consulta, la ciutadania cal que truqui abans d'anar presencialment als centres.