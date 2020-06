Les Balears i Girona lideren el rànquing de llocs de feina destruïts pel coronavirus

Ni a Barcelona, ni a Madrid, ni a l'Espanya buidada de Sòria o Terol, ni a Canàries, ni en cap província andalusa o extremenya... Enlloc, amb l'única excepció de les Illes Balears i la seva sobreexposició al sector serveis, el coronavirus ha destruït tants llocs de feina com a Girona. Les comarques gironines han acabat el maig amb 27.807 persones afiliades a la Seguretat Social menys que fa just un any, un descens del 8,30% que està clarament per sobre tant de la mitjana catalana (-4,75%) com de l'espa­nyola (-4,56%). El progressiu desconfinament mostra la llum al final del túnel i, amb la remuntada en les dues últimes setmanes de maig, ja s'intueix la recuperació econòmica en forma de «V» -a la demarcació de Girona es va acabar el maig amb 1.144 afiliats més a la Seguretat Social que a finals d'abril-, però la comparació d'un any a l'altre deixa clara la importància del sotrac de la covid-19 a les terres gironines: un descens de l'afiliació d'un 8,30% (ara n'hi ha 307.114) i 46.361 gironins inscrits a les llistes de l'atur («només» un 1,54% més que a finals d'abril, però un 38,76% més que fa just dotze mesos). Pels més optimistes, una nova dada, segons les xifres fetes públiques ahir pel Ministeri de Treball, 3.405 gironins han sortit dels ERTOs entre mitjans i finals del mes de maig. A Catalunya han estat 32.551 i a Espanya, 196.226.

La tendència de les xifres és similar a Girona, Catalunya i Espa­nya, amb una tímida millora el ­darrer mes, per l'efecte del procés de desescalada de les últimes setmanes, que permetria ser lleugerament optimista tot i que sobta que, fent un rànquing per províncies, l'efecte de la pandèmia en el mercat laboral gironí hagi estat clarament superior a la resta. Deixant de banda les Illes Balears (que són proa única i s'hi s'han perdut més d'un 12% d'afiliacions a la Seguretat Social entre el maig del 2019 i el maig del 2020), les xifres d'aquí deixen clar que el mite del «Girona rai» no ha aguantat bé l'envestida del virus sortit del mercat d'animals de Wuhan. La destrucció d'un 8,3% dels llocs de treball en dotze mesos -de 334.921 a 307.114- en una reducció percentual que més que dobla la de Barcelona (-4,16%), gairebé multiplica per quatre la de Lleida (-2,30%) i també supera la de Tarragona, que, amb un -7,34%, se situa per darrere de les Illes Balears i de Girona en aquest rànquing on províncies com Albacete (-1,34%), Conca (-1,61%) o la rica Guipúscoa, amb Sant Sebastià al capdavant (-1,98%), s'han deixat menys d'un 2% dels seus llocs de treball en la crisi econòmica mundial que ha generat la pandèmia sanitària de la covid-19.

Dels 307.114 afiliats a la Seguretat Social de Girona, 246.985 pertanyen al Règim General, 58.988 són autònoms i 1.140 estan adscrits al règim especial del mar; mentre que del 246.985 del general, 2.961 són del sector agrari i 4.635, del sector de les feines de la llar, que tenen dos règims diferenciats.

Gairebé un 40% més d'atur



La destrucció de llocs de feina no és una xifra idèntica a l'increment de les llistes de l'atur, perquè als registres del SEPE només s'hi apunten els demandants de feina i, per això, la baixada d'afiliacions a la Seguretat Social sol ser una dada més realista de l'afectació d'una crisi al mercat laboral. En aquest cas, fins i tot, una pèrdua de 27.807 llocs de treball com la que ha experimentat Girona en el darrer any encara no és imatge realment exacta de la catàstrofe perquè aquí caldria afegir-hi els ERTOs. En les últimes setmanes, 3.405 gironins han sortit dels expedients de regulació temporal d'ocupació de les seves empreses, però encara en queden més de 50.000 afectats. I del seu futur en depèn la futura evolució de les xifres tant d'afiliacions a la Seguretat Social com d'atur. En el cas de Catalunya, més de mig milió de treballadors continuen en ERTO i a Espanya són prop de tres milions.

El mes de maig es va acabar amb 46.361 gironins inscrits a les llistes de l'atur, 704 persones més que a finals d'abril. Només un 1,54% més, però, mirant l'augment anual, és un 38,76% que, com passa amb la dada de destrucció de llocs de treball, és clarament superior a la mitjana catalana. El sector serveis, amb 34.171 aturats a Girona, continua sent el més afectat per bé que, en les setmanes que venen, la progressiva reobertura de bars, restaurants i establiments turístics hauria de fer repuntar a l'alça aquestes dades. En el total de Catalunya, 483.149 per­so­nes estan inscrites a les llistes de l'atur, 112.058 més que fa un any, amb un increment del 30,2%, la pitjor dada des de l'abril del 2017. Pel que fa a Espanya, les llistes del SEPE van acabar al maig amb 3.857.776 persones apuntades, 778.285 més que fa un any, que representen un 25% més.

Finalment, mirant el nombre de contractes signats, l'evolució a Girona segueix els mateixos patrons que les afiliacions a la Seguretat Social o les llistes d'inscrits al SEPE. El mes de maig es van signar 10.144 contractes, que són 1.726 menys que l'any passat, però en canvi el descens acumulat respecte al 2019 s'enfila fins a més d'un 60%.