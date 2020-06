El Congrés allargarà avui l'estat d'alarma per sisè cop

El Govern compta a priori amb els suports necessaris perquè el Congrés dels Diputats autoritzi avui la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma que el Consell de Ministres va aprovar ahir sol·licitar a la cambra baixa.

Després que el PNB manifestés els seus dubtes respecte que l'acord que van segellar amb el Govern fos compatible amb el que l'executiu va tancar amb Ciutadans també per recaptar el seu suport a aquesta pròrroga, la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, va posar ahir en valor la pròpia confirmació posterior dels nacionalistes bascos al seu suport a la pròrroga.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montero va assenyalar que els diferents pactes s'han subscrit «tenint en compte que tots fossin compatibles entre si». I encara que considera que aquesta negociació no anava sobre fer costat al Govern, sinó sobre proporcionar als ciutadans un «procés ordenat» d'abandó progressiu de l'estat d'alarma, Montero va posar en valor el «diàleg permanent» amb els diferents grups polítics posat en marxa per l'cxecutiu, que ha anat més enllà dels considerats «socis prioritaris», aquells que van facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Aquesta manera de fer política «ha vingut per quedar-se», va sentenciar la portaveu, que va recordar que tots estan obligats a pactar sota la fórmula de la «geometria variable», això és no sempre secundant-se en els mateixos socis. Ara bé, Montero va precisar que la voluntat del Govern és mantenir la col·laboració amb els seus «socis prioritaris», la qual cosa no és incompatible, considera, amb ampliar aquests suports en segons quines circumstàncies, com podria ser l'aprovació dels pròxims pressupostos.