Fins a 350 consultes ciutadanes presencials diàries a la Generalitat

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat a Girona va reobrir ahir de cara al públic. L'ens pot atendre un màxim de 350 consultes presencials per a les quals cal demanar cita prèvia. Abans de la crisi sanitària, l'OAC atenia unes 500 visites al dia: «Haurem de treballar amb unes 350 perquè l'equip no està complet», va explicar el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, que va recordar que en fase 2 la instrucció de reincorporació del personal de l'administració marca que pot tornar a la feina presencial un terç de la plantilla. Com a mesures de seguretat contra la pandèmia, la cua es fa a l'exterior i els usuaris entren per torns. A la porta, gel desinfectant, hi ha mampares a cada taulell i els empleats porten mascareta.

Segons la instrucció que estableix les mesures per a la reincorporació progressiva als centres de treball del personal de l'administració, en fase 2 pot treballar de manera presencial un terç de la plantilla. Per aquest motiu, Vila va destacar que el servei de cita prèvia és clau per poder organitzar la feina «per equips i per torns»: «El sistema de demanar hora funciona molt bé, perquè es pot treballar amb més previsió». Els ciutadans que necessitin fer tràmits a la Generalitat poden demanar hora a través del web o per telèfon. «Avui hem començat, i la fluctuació de visites és prou ordenada, la gent entén les mesures que s'han adoptat i, entre tots, hem d'intentar tornar a la normalitat el més ràpid possible», va manifestar Vila.



Nova manera de treballar

La cap de l'OAC de Girona, Mercè Nadal, va concretar que han aprofitat l'obligació de fer teletreball per evolucionar el model d'atenció. Així, l'objectiu és adaptar l'atenció perquè un percentatge de les visites es puguin fer, a partir d'ara, permanentment a través d'Internet. «Pensem que també és una manera d'apropar l'administració a aquelles persones que tenen més problemes per desplaçar-se», va explicar. A la capacitat de 350 consultes presencials, cal sumar-hi les 150 que preveuen poder fer «des de casa» i que permetin cobrir les 500 que es feien habitualment.

Nadal va explicar que, per ara, encara no han notat un increment en la demanda de cites prèvies, també perquè fins a la setmana passada no tenien clara la data d'obertura. Tot i això, creu que hi haurà molts ciutadans que contactaran amb l'OAC, sobretot per dubtes en si alguns terminis han quedat suspesos durant el confinament o per preparar documentació necessària de cara a les preinscripcions: «Avui és el primer dia i hi ha molta gent que ve amb la voluntat de resolució immediata».