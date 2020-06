Girocentre posa en servei tota la seva oferta comercial

El Corte Inglés de Girona va viure ahir un dia especial amb la reobertura completa de totes les seves plantes coincidint amb l'entrada a la fase 2. Els clients que s'hi van acostar al llarg de la jornada van poder comprovar com el centre ha adoptat tota mena de mesures de seguretat i higiene tant per a la protecció dels consumidors com també dels treballadors. Alguns passadissos són més amples perquè s'han retirat alguns elements del mobiliari i expositors i així es garanteix la distància mínima de 2 metres entre les persones.

La novetat estava ahir en el fet que ja es podia accedir a les plantes superiors, les de confecció, moda, perfumeria, òptica, viatges, cafeteria i complements, perquè de fet Girocentre mai ha tancat les portes des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. La superficie comercial dedicada a l'alimentació ha treballat a ple ritme des del primer dia adoptant en tot moment les mesures de protecció. Les comandes d'alimentació a domicili s'han multiplicat per cinc. Aquestes mesures, d'acord amb el pla de contingència de l'empresa, han servit d'experiència i per ampliar ara encara més alguns protocols. A banda de les pantalles protectores a les caixes de pagament, les mascaretes, els guants i els punts de desifectant, ara els clients poden veure com s'han incorporat elements de desinfecció de la roba i complements. Distribuïdes per diferents punts de l'establiment hi ha unes planxes homologades que vaporitzen i desinfecten a 60 graus les peces que els clients s'emproven i no s'acaben quedant. Una altra operació similar es porta a terme en unes habitacions especials on només pot accedir amb clau un treballador autoritzat. Aquestes dependències sotmeten la roba a uns raigs ultravioletes durant 15 minuts assegurant-se així la desinfecció de la roba emprovada o retornada. Aquesta higienització és present a molts punts del Girocentre, igual que l'amplitud de molts espais, com destacava la directora de l'establiment, Carmen Vázquez.

El Corte Inglés ha estrenat aquesta nova «normalitat» amb l'horari d'estiu fins al setembre obrint al públic de 2/4 de 10 del matí a les 10 de la nit. Tant la directora del centre com el cap de comuninació i relacions institucionals de Catalunya, Jordi Romañach, van coincidir a destacar que tot el que han aplicat des del primer dia els ha servit d'experiència per poder assolir el màxim de garanties sanitàries. I el cert és també que moltes d'aquestes mesures de protecció s'acabaran quedant de forma permanent ja que tothom s'ha acostumat a una nova realitat i a una nova manera de consumir. També ahir va reobrir el servei de cafeteria a la planta superior amb la corresponent redistribució de les taules i espais adaptats. Tot plegat fa que El Corte Inglés recuperi, amb la també corresponent limitació d'aforament, una certa normalitat amb la vista posada al futur i en l'ampliació prevista a la zona de la plaça Salvador Dalí, on s'aixeca un nou edifici adaptat a les actuals necessitats. Les obres ja s'estan executant i es faran sense que, en cap moment, s'hagi de tancar l'activitat.