El Govern atura els ajuts al lloguer pel desbordament de la convocatòria

El Govern va aturar ahir la recepció de sol·licituds d'ajuts al lloguer per a famílies amb dificultats econòmiques per la covid-19 després que la convocatòria oberta a meitats de maig hagi quedat desbordada. Per això, abans de seguir acceptant-ne més, s'estan gestionant les rebudes fins ara. Segons va assegurar la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en aquests moments estan treballant de quina manera poden obtenir els recursos necessaris per fer front al «problema» de demanda. Des del Departament de Territori expliquen que d'entrada ja es va indicar que els recursos rebuts per part de l'Estat per a la convocatòria (14,5 milions) eren «insuficients» i remarquen que caldria doblar la quantitat (29 milions).

L'ajut forma part d'una línia específica de l'Estat per al pagament del lloguer davant l'emergència de la covid-19 i dotava Catalunya amb una partida de més de 14,5 milions. Inicialment, en tractar-se d'ajuts finalistes, ja es va anunciar que es concedirien per ordre d'entrada de les sol·licituds al registre corresponent fins a exhaurir el pressupost.

Des del Departament de Territori consideren que també s'hauria de doblar l'import dedicat al «Plan Nacional de Vivienda», que en el cas de Catalunya significaria passar de 200 a 400 milions per poder oferir subvencions i incentius per incrementar la promoció d'habitatges de lloguer assequibles.

Des de l'Ajuntament de Barcelona, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, va apuntar que seria «necessari» que la Generalitat fes una aportació «extra» als fons estatals i va remarcar que el consistori ja va anunciar, per exemple, que aportaria 2,5 milions d'euros addicionals. Amb tot, Martín va puntualitzar que també és important tenir clar que no se sortirà de la crisi «únicament» amb ajuts al lloguer i es va referir a fer canvis «estructurals» per ser més «exigents» amb grans propietaris i grans fons d'inversió.

Per la seva banda, la CUP va instar el Govern a redirigir a ajudes al lloguer els 47 milions d'euros pressupostats per a Circuits de Catalunya SL per subvencionar les curses a Montmeló.