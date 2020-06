Grup d'experts per dissenyar la sortida a la crisi amb la mirada posada al 2022

El Govern va aprovar ahir la creació del grup d'experts «Catalunya 2022». El president i el vicepresident de la Generalitat, Quim Torra i Pere Aragonès, van presentar un projecte que ha de servir per dissenyar la sortida a la crisi del coronavirus, a partir de la participació de 30 experts -que n'acabaran sent uns 400. El grup de treball «transcendeix governs» perquè Catalunya necessita «una estratègia de país», tal com va afirmar Torra.

En aquest grup hi ha sis gironins: el doctor en Geografia per la UAB i vice-rector de comunicació i relacions externes de la Universitat de Girona, Jose Antonio Donaire; la doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB i degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, Anna Garriga; la doctora i Lllicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona i amb formació superior en gestió d'organitzacions sanitàries, Cristina Palau; l a llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la UAB, codirectora general de Suara Cooperativa i presidenta de la Fundació Intermèdia, Laura Peracaula; el llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, MBA per ESADE i fundador i president de RocaSalvatella, Genís Roca; i el llicenciat en Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques per la UAB, periodista i gestor d'empreses culturals, Jordi Sellas.

El projecte té previst elaborar un document inicial a finals de juliol, i presentar les conclusions de treball el febrer de 2021. Aragonès va destacar que el debat d'aquests grups de treball «autònoms» tindran «independència de criteri». Aquest grup de treball neix amb la voluntat d'ajudar el país a estar preparat per al món que s'albira a partir del 2022, elaborant una anàlisi d'escenaris de quina podria ser la situació, acompanyada d'un conjunt de propostes d'acció.

La previsió és que hi hagi una primera proposta de document d'escenaris a la tardor. El document final, que inclourà l'anàlisi i les propostes de cadascun dels àmbits estratègics, es presentarà el febrer de 2021. Es calcula que hi haurà entre deu i quinze àmbits i que cada grup tindrà entre 20 i 30 membres.