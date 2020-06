L'epidemiòleg Antoni Plasència preveu brots localitzats en comptes d'una onada de casos

L'escenari més previsible, si es manté la detecció ràpida de casos i la població respecta les mesures, és que es produeixin brots localitzats en comptes d'un creixement exponencial dels contagis de coronavirus, explica l'epidemiòleg Antoni Plasència, un dels experts del comitè que va assessorar el Govern central en el pla de la desescalada.

«El virus circula i encara és desconegut», destaca Plasència en una entrevista a Efe, en què apunta que tornar a la situació del març «seria un fracàs col·lectiu inacceptable» i aposta per un model de mobilitat menys restrictiu que permeti reactivar el turisme, sempre que es mantingui la capacitat de detecció del focus i la resposta ràpida. Pel que fa a la gran incidència de la pandèmia a Espanya, té en ment tres hipòtesis que caldrà «estudiar amb deteniment i dades exhaustives».

«És un dels països europeus amb més mobilitat internacional, els diagnòstics es van centrar en els casos que anaven a l'hospital i no en atenció primerenca per la poca capacitat de fer proves i Espanya té una població envellida, fet que pot haver tingut un impacte diferencial en la mortalitat».

Preguntat per la pertinència que s'escurci el termini de dues setmanes per al canvi de fases de la desescalada, Plasència subratlla que «tota prudència és poca per evitar passos enrere» i que qualsevol pas endavant en el temps ha d'estar condicionat per tenir assegurades les capacitats de prevenció i control epidemiològics i l'atenció sanitària.

Els moviments entre províncies i l'arribada de turistes estrangers, que previsiblement començarà l'1 de juliol, són un «repte fonamental» perquè la mobilitat és un vector de transmissió del virus.

Plasència aclareix que l'OMS no ha recomanat el tancament de fronteres, que va ser «una resposta de campi qui pugui» dels estats, i ara arriba «el problema de reobrir». «Es tracta d'aplicar estratègies que donin nivells raonables de confiança i protecció compartides pels països de la UE, estratègies de cribratge de possibles casos i els seus contactes, tant en països d'origen com de destinació. I també anar facilitant la mobilitat entre països que tenen situacions de risc epidemiològic i capacitats assistencials similars», detalla.