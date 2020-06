Denuncien dos cops un bar de Porqueres per acollir centenars de clients quan només en poden tenir 48

Els Mossos d'Esquadra han denunciat en dues ocasions un bar de Porqueres per superar de llarg l'aforament permès en la fase 1 del desconfinament que fixa l'estat d'alarma decretat a Espanya pel Govern des de fa mesos.



Segons fonts policials, les denúncies van ser interposades la matinada del 23 de maig, primer, i el 30 de maig, després.



Ahir, en un tuit penjat al perfil oficial del cos, la policia catalana informava:





Denunciem dues vegades un bar de Banyoles per superar l'aforament permès i incomplir les distàncies socials. Hi trobem 150 i 300 persones juntes en un local permès només per a 48 pic.twitter.com/zkEIFLvanL — Mossos (@mossos) June 2, 2020

El cas de Bescanó

Concretament, tot el cas va arrencar arran de queixes veïnals que informaven que tot i estar en fase 1 a la zona hi havia més aforament del normal.El dia 23 de maig els Mossos van aixecar la primera acta per incompliment d'aforament i per no respectar distància social. A la terrassa hi havia d'haver 48 persones i en canviPosteriorment, el dissabte passat juntament amb la Policia Local de Banyoles i agents dels Mossos de Trànsit es van muntar també uns controls d'alcoholèmia a la rodalia.A banda, al local, els Mossos tornen a aixecar acta per incompliment de l'aforament i de la distància social. Hi havia 150 persones quan n'hi havia d'haver un màxim de 48.També va ser la nit delon van enxampar els responsables del bar La Torre, situat al costat del camp de futbol i de titularitat municipal explotat en règim de concessió, amb el local ple fins a la bandera, amb una cinquantena de persones a dins quan, en el marc de la fase 1, només estava permès obrir les terrasses de bars i restaurants. Quan van arribar els Mossos es van trobar amb gent consumint a l'interior del local i diversos treballadors atenent la clientela. Davant dels fets, la policia els va aixecar una acta. L'Ajuntament considera els fets «un incompliment greu dels deures del concessionari» i assegura que «seguim l'expedient i, quan el tinguem a disposició, actuarem segons ens permeti el plec de la concessió». No es descarta que es pugui arribar a donar-la per finalitzada. Al bar s'hi va personar fins i tot l'alcalde, per recalcar, segons va explicar a, «les mesures de prevenció que s'han de seguir». El mateix alcalde, Xavier Vinyoles, explicava ahir que a La Torre «mai no havíem tingut problemes d'aquesta magnitud». L'empresa que explota actualment la concessió fa menys d'un any que n'està al càrrec.