Els Mossos resolen furts en botigues, dos a Salt i Hostalric, i n'acusen un lladre que ja és a presó

El lladre captat per una càmera d'un dels locals mentre omplia el carret de begudes Mossos

Els Mossos d'Esquadra han resolt deu furts en establiments d'alimentació d'arreu de Catalunya. Dos d'ells van ser comesos a Salt i Hostalric.

Es dona el cas que actualment el lladre està complint condemna al Centre Penitenciari de Ponent per una altra causa.

El valor dels productes furtats per aquest home ascendeix prop de 6.000 euros.

El lladre segons la policia és un home de 27 anys i de nacionalitat romanesa, que actualment es troba ingressat a presó per una altra causa. Es tracta d'un home a qui el febrer li constaven 32 antecedents policials per delictes patrimonials per diferents cossos policials.

La majoria dels deu furts es van cometre entre els mesos de gener i febrer d'enguany en quatre botigues de Barcelona, dos de l'Hospitalet de Llobregat i una d'Altafulla, Salt, Tortosa i Hostalric.



Marxava amb el carro ple

L'investigat utilitzava sempre el mateix modus operandi. En tots els casos, omplia el carret de la compra amb productes d'alt valor econòmic, majoritàriament begudes alcohòliques, i esperava el moment que no hi hagués vigilància per marxar del local.

L'investigat furtava productes d'alt valor, clarament amb un ànim de lucre, sense furtar productes de primera necessitat motiu pel qual els Mossos d'Esquadra van sospitar que tot allò que furtava ho venia posteriorment al mercat il·legal.

Els Mossos d'Esquadra van relacionar les deu denúncies dels diferents establiments i el total del valor del producte furtat ascendia prop dels 6.000 euros.

Gestions posteriors d'investigació van determinar que la persona sospitosa era un home que estava complint condemna des del mes de febrer al Centre Penitenciari de Ponent i li constaven 32 antecedents policials per delictes patrimonials per diferents cossos policials.