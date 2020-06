Nou descens de pacients ingressats per coronavirus a Girona: 69, 15 menys que ahir

Nou descens del nombre de pacients ingressats per coronavirus als hospitals de la regió sanitària de Girona. Segons les dades del Departament de Salut, actualment hi ha 69 malalts hospitalitzats, quinze menys que ahir quan n'eren 84. Des de divendres, la xifra s'havia estancat en 86 pacients ingressats però ja ahir hi va haver un lleu descens, que va situar la regió sanitària amb 84 hospitalitzats. Les dades reflecteixen un dels descensos en el nombre d'ingressos més accentuat dels darrers dies. També hi ha menys malalta afectats per la pandèmia en estat greu. segons les mateixes dades, actualment en són cinc, tres menys que ahir.

Durant la setmana passada es va registrar una tendència a la baixa en el nombre de pacients amb coronavirus ingressats als hospitals de la regió sanitària de Girona. El dilluns 25 de maig hi havia 108 pacients hospitalitzats, i la xifra es va anar reduint diàriament fins al divendres 29, quan hi havia 86 persones ingressades per la covid-19.

Salut ja no informa sobre el nombre d'ingressos durant el cap de setmana. Les dades de dilluns reflectien una estabilització en el nombre d'hospitalitzacions, que est mantenien en 86. Ahir es va registrar un descens, amb dos pacients menys, i aquest dimecres es consolida la tendència a la baixa amb una de les reduccions més accentuades dels darrers dies.

Aquest 69 ingressats és una xifra que s'allunya molt dels 654 hospitalitzats que es van registrar el 5 d'abril, quan es va produir el pic d'ingressos a la regió sanitària Gironina des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a pacients en estat greu, la xifra s'havia mantingut estable des del divendres 29 de maig en vuit pacients. Aquest dimecres, segons les mateixes dades, hi ha hagut un descens. Actualment hi ha cinc pacients de gravetat afectats per la covid-19, tres menys que ahir.

L'estadística recull un increment en els sanitaris afectats. Ahir n'eren 28 i aquest dimecres hi ha 29 casos confirmats. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.

