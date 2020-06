Un positiu de COVID-19 confina la brigada de Roses

Un operari de la brigada municipal de Roses va donar positiu en les proves de COVID-19 a finals de la setmana passada. Segons va avançar ahir el mitjà local Viladeroses.cat, la persona que va donar positiu havia realitzat tasques de desinfecció i manteniment en el cementiri municipal. En conèixer el positiu d'aquest treballador –a qui se li va realitzar un test ràpid– i segons indica el protocol establert, els companys que hi han tingut contacte s'han de sotmetre a una quarantena com a mesura de prevenció de contagi del virus, tot i que no hi ha hagut cap cas positiu més entre els operaris, als quals també se'ls va realitzar el test després de conèixer el positiu.

Segons apunta el diari que va avançar ahir la informació, hi hauria almenys un total de dotze operaris de la brigada municipal realitzant la quarantena que hauria de finalitzar el 12 de juny. També hi hauria tres forestals i dos jardiners en aquesta situació.

Sobre aquests fets, el regidor d'Infraestructures i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández, va apuntar que s'ha seguit el protocol de seguretat pertinent: «Ja que els operaris de la brigada del cementiri tenen el magatzem en el mateix lloc que els de la brigada del manteniment de la via pública, els forestals i jardiners. Per això se'ls va dir que haurien d'estar confinats a casa sense poder sortir durant 14 dies».



El protocol

Les autoritats sanitàries recomanen que si hi ha treballadors que tinguin «contacte estret» amb un company que resulti positiu, tots ells es facin la prova i s'aïllin durant 14 dies per comprovar si presenten símptomes de contagi.