Preocupació a Ripoll pels efectes de la papallona del boix sobre les terrasses

Es preveu que la papallona del boix torni a aparèixer al centre de Ripoll d'aquí a poques setmanes i alguns sectors temen que interfereixi en l'activitat de les terrasses de bars i restaurants, precisament ara que s'ha volgut potenciar per reactivar l'economia durant la pandèmia. L'estiu passat van concentrar-se massivament en espais públics, atretes pels llums de faroles.

ERC i Alternativa per Ripoll-CUP, ambdues forces a l'oposició, reclamen mesures urgents per reduir el volum d'aquests insectes, mentre que JuntsxRipoll, que governa al consistori, creu que és un fenomen global que cal abordar des de la Generalitat. Des del gremi d'hostaleria de la localitat admeten que serà un fenomen que «no els anirà a favor» i que cal anticipar-se al problema.

La papallona del boix o eruga defoliadora és una plaga que continua estenent-se pel territori català. Comarques com la Garrotxa i una part del Ripollès ho han viscut amb virulència, amb afectacions del 90% dels boixos, durant l'any passat

Però no és l'única conseqüència. A Ripoll, l'estiu passat es va viure un altre fenomen, com és la concentració massiva de les papallones atretes a la nit per les faroles del centre.