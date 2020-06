La Regió Sanitària de Girona registra tres noves defuncions per coronavirus

La Regió Sanitària de Girona ha registrat tres noves defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores després d'un dia amb zero víctimes mortals. Això eleva el total dels morts per la Covid-19 fins a les 779 persones des de l'inici de la crisi sanitària.

D'aquestes víctimes mortals, 568 són positius confirmats de coronavirus mentre, que les 211 persones restants, són sospitoses d'haver-la patit.

Dues de les víctimes mortals gironines s'han produït en centres hospitalaris i sociosanitaris mentre que l'altra, no s'aclareix en les dades aportades pel departament de Salut.

En total, en centres hospitalaris i sociosanitaris ja s'han hagut de lamentar la vida de 345 persones contagiades.

Mentre que en residències de la gent gran n'hi ha hagut 238. D'aquestes víctimes mortals, en 171 casos eren positius de Covid-19 i la resta (67), són sospitosos.

125 persones que han mort a casa seva i segons Salut, també hi ha 71 víctimes a Girona que es consideren casos no classificats, ja que encara no es té tota la informació.

Pel que fa als nous casos de coronavirus diagnosticats amb els testos en les últimes hores a la Regió Sanitària de Girona, cal destacar que 17 persones més han donat positiu. Des de l'inici de la pandèmia, a Girona s'han diagnosticat 6.751 contagiats.

La notícia positiva de la jornada segueixen essent les altes que es donen en els centres hospitalaris, 13 persones ja han superat la malaltia i han pogut tornar a casa. En total, fins a 2.591 persones ja han rebut l'alta.



34 noves morts a Catalunya

Les funeràries catalanes han reportat 34 noves morts per covid-19, 25 més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.323. A banda, s'han detectat 150 nous casos positius testats (127 més) i ja en són 67.233. D'entre les víctimes, 6.740 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (34 més), 4.048 ho han fet en una residència (83 més) i 783 al domicili (sis més), mentre que baixen a 752 les no classificades per falta d'informació (89 menys). Fins ara hi ha hagut 4.069 persones ingressades greus i actualment en són 149, sis menys que fa 24 hores.

