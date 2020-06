Segon dia consecutiu sense morts pel virus a Espanya

El Ministeri de Sanitat va informar ahir que dilluns no es va registrar cap mort per coronavirus a Espanya. El nombre total de defuncions se segueix situant en 27.127, de les quals 34 s'han produït en els últims set dies. Dels 34 morts, un es localitza a Andalusia, dos a Aragó, dos a Astúries, un a Canàries, sis a Castella i Lleó, nou a Catalunya, tres a la Comunitat Valenciana, cinc a Extremadura, dos a Galícia, un al País Basc i dos a La Rioja.

No obstant això, s'ha produït un increment en el nombre de casos diagnosticats amb 137, quan dilluns se'n van detectar 71. El total s'eleva ja a 239.932 des de l'inici de la pandèmia. En els últims 14 dies, 955 persones han iniciat símptomes, de les quals 247 han emmalaltit en l'última setmana. A més, s'han produït 243 hospitalitzacions en l'última setmana (123.974 en total).

Les dades segueixen sense lligar amb les que proporcionen algunes comunitats autònomes. Per exemple, Astúries en va registrar sis i la Comunitat de Madrid, dotze més, que s'afegeixen als onze de dilluns. A Catalunya ahir n'hi havia nou més de notificats respecte a la darrera actualització.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va admetre que «no és gaire lògica aquesta discrepància» perquè, segons va explicar, el Ministeri dona les dades que rep de les comunitats autònomes. Intentant aclarir aquestes incoherències, va afirmar que en alguns casos podria explicar-se per retards en la càrrega de les sèries o bé perquè hi pot haver diferència entre la data en què es coneix la mort i la data en què va morir el pacient.

També va destacar que l'objectiu actual de les dades és «la detecció precoç i la resposta ràpida» per identificar els nous contagis i el seu seguiment. «La quantitat de transmissió és el que ens interessa, si hi ha risc o no», va dir.



Xifres de Girona

El nombre de persones ingressades per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona va tornar a disminuir respecte a dilluns. Actualment hi ha 84 persones hospitalitzades, dues menys que el dia anterior. Des del divendres, la xifra s'havia estancat en 86 pacients en una setmana en què el nombre d'hospitalitzacions s'havia reduït notablement. La setmana passada el nombre d'ingressos per coronavirus va anar clarament a la baixa, ja que el dilluns es començava amb 108 pacients hospitalitzats i es tancava amb 86 ingressats en els centres sanitaris gironins. Aquest dimarts, sembla que es torna a encarrilar la baixada en nombre d'hospitalitzacions. Tot i així, aquesta xifra queda lluny dels 654 ingressats que es van registrar el 5 d'abril. Ja fa pràcticament dos mesos que es va produir el pic d'hospitalitzacions a la Regió Sanitària Gironina des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa al nombre d'ingressats en estat greu, es manté en vuit, una xifra que es repeteix des del divendres 29 de maig. Tot i així, fa una setmana encara es va produir un repunt en ingressats greus, arribant als catorze pacients. D'altra banda, els professionals sanitaris amb casos confirmats de coronavirus han tornat a disminuir, amb 28 persones, una menys que el dilluns.

Finalment, dilluns la Regió Sanitària de Girona no va registrar cap nova defunció. El total, per tant, es manté en 776 morts. Tot i així, la taula retrospectiva de morts diàries que publica Salut encara s'ha d'actualitzar, per tant pot ser que se n'afegeixi alguna en els propers dies. El mateix passa amb els nous casos. Els positius van créixer amb un cas respecte al dia anterior i el total acumulat és de 6.734 casos. En els propers dies se'n poden actualitzar d'anteriors. Una altra notícia positiva de la jornada és que es van donar l'alta a quatre persones.