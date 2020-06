El SEPE ha pagat prestacions a 92.259 gironins durant la crisi

El SEPE, el servei estatal d'ocupació, ha reconegut i abonat més de 965.334 prestacions a Catalunya des de l'inici de la crisi de la covid-19, de les quals 751.578 corresponen a expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTO).

Per províncies, Barcelona ha tramitat el reconeixement de 726.977 subsidis, dels quals 577.459 deriven d'un ERTO, segons les dades facilitades avui dimarts a la Delegació del Govern a Catalunya. Per la seva banda, Tarragona ha concentrat 101.596 prestacions reconegudes i abonades, 74.197 per ERTO; Girona, 97.259 (71.917 per ERTO), i Lleida, 39.502 (28.015 per ERTO).

En el conjunt d'Espanya, el SEPE ha reconegut i abonat més de 5,2 milions de prestacions des de l'inici de la crisi sanitària, el passat 16 de març, dels quals 3.748.009 corresponen a expedients d'ERTO. Segons el servei estatal d'ocupació, el 98,5% de les sol·licituds de prestacions rebudes han estat reconegudes i queden pendents les noves o les que han arribat amb errors que calen solucionar-se.

A partir d'ara, el SEPE començarà a haver de pagar menys en prestacions perquè més de 500.000 persones van deixar d'estar sota un ERTO durant el mes de maig a Espanya, i es va deixar el total de treballadors amb el contracte suspès totalment o parcialment en 2.998.970 persones. Segons les dades proporcionades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, d'aquest total, 2.616.553 es trobaven en situació d'ERTO per força major. Des de finals d'abril, 457.909 persones han deixat d'estar en situació d'ERTO per força major, mentre que 70.094 s'han vist incloses en un ERTO no per força major, situant el total en 528.003 persones. Per sectors, el nombre d'afiliats en un ERTO per força major ha estat superior en el sector serveis.