El «teatre» d'atenció ciutadana de Girona

L'Ajuntament de Girona afronta la «nova normalitat» amb un canvi de fesomia de la ciutat que passa per la transformació de la via pública, canvis de circulació i, fins i tot, trasllats a nous espais, ja que, a partir de dimarts vinent, totes aquelles gestions i tràmits que es feien dins l'edifici del consistori ?com els d'urbanisme, serveis socials, cultura, mobilitat o consultes a l'oficina d'atenció ciutadana? es passaran a fer al vestíbul del Teatre Municipal amb cita prèvia.

Així, doncs, a partir del 9 de juny s'hi podran veure onze taulells per atendre-hi els ciutadans que hagin demanat hora amb antelació, ja sigui per correu electrònic (ajuntamentinforma@ajgirona.cat), a través del web o al telèfon 972 419 010. Com en molts altres àmbits, en el retorn postcovid-19 ja no es valdrà improvisar. Només els qui hagin concertat cita obtindran un codi QR que els permetrà accedir quan el passin pel sistema d'escaneig ?com qui passa la targeta d'embarcament a l'aeroport? i així no haver de tocar cap botó ni pantalla. En el moment de passar el QR pel lector, la mateixa màquina donarà un tiquet amb el número de torn i informarà de si caldrà o no esperar-se, amb una previsió dels minuts aproximats que faltin. Amb aquest nou protocol es pretén evitar cues, esperes innecessàries i aglomeracions en tota mena de tràmits, des de matèries tributàries fins al registre de mascotes. De fet, segons va explicar, ahir, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, es preveu anar estenent el sistema de cita prèvia en altres serveis municipals d'altres edificis.

Prou d'anades i vingudes

L'Ajuntament també preveu adoptar la via telemàtica per a determinats tràmits d'empadronament ?prop d'un 50% dels tràmits que es fan hi estan relacionats? perquè ja no requereixin anar a cap oficina en persona. A més, també s'està treballant en un nou front per agilitzar aquells tràmits entre administracions que, fins avui, obliguen el ciutadà a anar d'una administració a l'altra i fer de missatger, com ara anar a recollir presencialment un certificat d'empadronament a l'ajuntament i haver-lo d'anar a presentar a la Generalitat o a l'administració estatal. Per tal d'acabar amb aquestes anades i vingudes d'un lloc a altre, les tres administracions estan en contacte amb l'objectiu que Generalitat i Estat puguin accedir directament als certificats d'empadronament sense requerir que el mateix ciutadà els ho porti. «Volem reduir al màxim els desplaçaments de la gent», va assenyalar Planas durant la roda de premsa. Ja durant els mesos de confinament, els tràmits telemàtics han guanyat pes i tan sols s'han fet de manera presencial aquells que eren realment «urgents», segons va puntualitzar la tinenta d'alcalde, com ara les altes en nous empadronaments, que s'han de signar in situ.

A banda d'aquestes excepcions, hi ha disponibles «més del 80%» de les gestions a la web i que es poden fer online, una opció que ara per ara és preferible i que Planas demana que es prioritzi. En temps de pandèmia, cada dia s'han rebut una mitjana de 400 trucades i fins a 90 correus electrònics amb dubtes i sol·licituds dels ciutadans.

Nova fesomia dels carrers

A la reestructuració del servei municipal d'atenció ciutadana se li suma un conjunt d'accions (ara fa un mes se'n van anunciar 147) que volen afavorir l'ús de la via pública per vianants i ciclistes. Aquesta setmana, les obres d'ampliació de la zona de vianants es concentraran a la plaça de Sant Feliu. També es continuaran les obres del carril bici i bus al carrer del Migdia, i es començarà amb l'allargament del ­carril bici al carrer de la Creu, que arribarà des del carrer de Joan Maragall fins a la rotonda dels Països Catalans.